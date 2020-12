Coronavirus, torna a salire il numero dei nuovi positivi e dei morti. Rezza: “Vaccino? L’Italia è pronta”

Torna a salire il numero dei nuovi positivi e dei morti nelle ultime 24 ore. Sono 14.842 (13.729 ieri) infatti i nuovi positivi al test sul coronavirus e 634 (528 ieri) invece le vittime. Cifre che portano il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia a 1.757.394 mentre quello dei deceduti a 61.240. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 9,9%, in netto calo rispetto a ieri (12,3%). In merito ai ricoveri, 3.345 sono le persone in terapia intensiva (37 in meno rispetto a ieri).

Scendono anche i ricoveri ordinari, -443 (ieri +133), in totale sono ora 30.081. Mentre 25.497 sono le persone guarite o dimesse, per un totale di 958.629 dall’inizio della pandemia. Restano in isolamento domiciliare 704.099 pazienti. Gli attualmente positivi oggi sono 737.525, in calo di 11.294 pazienti rispetto a ieri. Restano in isolamento domiciliare 704.099 pazienti. La regione con più casi è anche oggi il Veneto, che rimane in crescita (+3.145, contro i +2.550 di ieri), seguita da Lombardia con +1656 nuovi casi (ieri +1.562), Emilia Romagna con +1.624 (ieri +1.891), Lazio con +1.501 (ieri +1.372) e Campania con +1.080 (ieri +1.060). I casi totali salgono a 1.757.394 (ieri 1.742.557).

REZZA

In generale “c’è una tendenza a una lieve diminuzione, ma non particolarmente veloce o accentuata”, spiega Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute. Una flessione che, quindi, invita tutti a tenere la guardia molto alta. “Bisogna continuare con le misure decise, ci vuole nulla a invertire la direzione”, argomenta ancora. In attesa dell’inizio della campagna vaccinale ci sarà ancora da soffrire. A tal proposito il professor Rezza giudica un “fatto storico” l’inizio della vaccinazioni in Gran Bretagna e dice di aspettarsi “entro fine anno” il via libera da parte dell’Ema. “L’Italia è pronta”, assicura.

