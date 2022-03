Coronavirus, crescono i contagi su base settimanale

I nuovi casi in Italia sono in rialzo rispetto a ieri, così come il tasso di positività che sale per il secondo giorno consecutivo. I contagi crescono su base settimanale: non accadeva da oltre un mese e mezzo. Meno vittime, invece, rispetto a 24 ore fa. Prosegue la discesa di ricoveri e terapie intensive. Oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza ha parlato della discesa “costante dei dati registrata nelle ultime settimane. Venivamo da numeri altissimi – ha spiegato Speranza – quindi c’è stata una discesa molto significativa ma dobbiamo continuare con questo percorso, i vaccini sono lo scudo essenziale”. Poi il ministro della Salute ha rilanciato l’invito a vaccinarsi: “Ci sono anche nuovi strumenti a nostra disposizione, come sapete da qualche giorno c’è Novavax disponibile, con una tecnologia diversa che può convincere persone che non hanno ancora fatto questa scelta”.

Il bollettino

Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, sono 39.963 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 38.095) e 173 i decessi (ieri 210) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’epidemia sono 12.990.223 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e deceduti), mentre da febbraio 2020 il numero totale delle vittime è pari a 155.782. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 11.815.610, mentre quelle attualmente positive sono 1.018.831. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 381.484. Il tasso di positività, ieri al 9,8%, oggi sale nuovamente al 10,5%. Sul fronte del sistema sanitario prosegue il calo dei ricoveri ordinari (-323, ora 8.974) e delle terapie intensive (-16, ora 609). Con 4.226 contagi la Lombardia è la regione con il maggior numero di casi odierni. Seguono il Lazio (+3.934), il Veneto e la Campania (entrambe +3.866) e la Puglia (+3.811).

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA