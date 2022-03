Covid-19, Pregliasco: prudenza, si potrebbe tornare indietro

Fabrizio Pregliasco

Il coronavirus non molla la presa. La prudenza del virologo Fabrizio Pregliasco conferma l’analisi data ieri dalla Fondazione Gimbe. “Serve prudenza e progressività nelle misure perché si potrebbe anche dover tornare indietro. Diciamo che questo virus ci darà ancora del filo da torcere”, ha dichiarato il virologo. “Avremo un andamento ondulante con la presenza della malattia a seconda della stagione ma dovremmo tenere conto di questo sovrarischio”, ha concluso Pregliasco.

Il bollettino

Come ogni lunedì il dato dei nuovi contagi è falsato dai pochi tamponi del post weekend. Sono 32.573 infatti i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 60.415) e 119 i decessi (ieri 93) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 13.895.188 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e deceduti), mentre da febbraio 2020 il numero totale delle vittime è pari a 157.904. Sono in tutto 12.562.004 le persone guarite o dimesse. Gli attuali positivi sono in tutto 1.175.280. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 218.216 (ieri 370.466). Il tasso di positività, ieri al 16,3%, oggi scende al 14,9%. Sul fronte del sistema sanitario si registra un lieve calo delle terapie intensive (-4) e un aumento dei ricoveri ordinari (+298). Con 4.405 contagi il Lazio è la regione con il maggior numero di casi odierni. Seguono la Campania (+3.500), la Puglia (+3.020), la Sicilia (+2.798) e la Lombardia (+2.544).

