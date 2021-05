Covid, tornano a salire le vittime. Ok a feste matrimoni dal 15 giugno, ma con pass

Sono 3.455 i positivi al test del coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore e 140 le vittime. È quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri, i nuovi casi erano stati 5.753 mentre 93 i morti. Sono 118.924 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 202.573. Il tasso di positività è del 2,9% ed è stabile rispetto al 2,8% registrato nelle 24 ore precedenti. Nel nostro Paese il numero degli attualmente positivi è di 322.891, in calo di 5.991 unità rispetto a ieri.

I dimessi/guariti sono invece 9.305, per un totale di 3.715.389 dall’inizio dell’epidemia. Sono 1.754 le persone ricoverate in terapia intensiva, 25 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati con sintomi con sintomi sono al momento 12.024. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (675), la Campania (550), il Lazio (388) e la Toscana (382). Intanto, emerge dalla cabina di regia convocata a palazzo Chigi che le feste, comprese quelle dopo cerimonie civili e religiose saranno consentite dal 15 giugno, anche al chiuso. Agli ospiti sara’ richiesto il pass.

