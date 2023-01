Cremonese-Inter 1-2, doppietta di Lautaro

Una doppietta dell`argentino Lautaro Martinez permette all`Inter di ritrovare il successo in rimonta in casa della Cremonese. L`Inter parte forte ma alla prima ripartenza i grigiorossi vanno in vantaggio con una magia di Okereke, che la piazza nel “sette” con un gran tiro a giro da fuori. Lautaro trova il pari quasi immediato e nella ripresa l’argentino completa la rimonta su suggerimento di Dzeko. I nerazzurri scavalcano provvisoriamente il Milan e salgono al secondo posto a -10 dal Napoli; la Cremonese resta fanalino di coda, ancora senza vittorie.

20^ Giornata Bologna-Spezia 2-0, Lecce-Salernitana 1-2, Empoli-Torino 2-2, Cremonese-Inter 1-2, ore 20.45 Atalanta-Sampdoria, domenica 29 gennaio ore 12.30 Milan-Sassuolo, ore 15 Juventus-Monza, ore 18.00 Lazio-Fiorentina, ore 20.45 Napoli-Roma, lunedì 30 gennaio ore 20.45 Udinese-Verona,

Classifica: Napoli 50, Inter 40, Milan 38, Lazio, Roma 37, Atalanta 35, Udinese 28, Torino 27, Bologna, Empoli 26, Fiorentina, Juventus (-15) 23, Monza 22, Salernitana 21, Lecce 20, Spezia 18, Sassuolo 17, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.

21^ Giornata sabato 4 febbraio ore 15.00 Cremonese-Lecce, ore 18 Roma-Empoli, ore 20.45 Sassuolo-Atalanta, domenica 5 febbraio ore 12.30 Spezia-Napoli, ore 15.00 Torino-Udinese, ore 18.00 Fiorentina-Bologna, ore 20.45 Inter-Milan, lunedì 6 febbraio ore 18.30 Verona-Lazio, ore 20.45 Monza-Sampdoria, martedì 7 febbraio ore 20.45 Salernitana-Juventus

