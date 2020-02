Cremonini, nuovo singolo dal 28 febbraio e concerti dal 21 giugno

L'artista, Cesare Cremonini

Cesare Cremonini torna in radio con un nuovo singolo: dal 28 febbraio l`artista presenta “Giovane Stupida”, tratto dall`album “Cremonini 2C2C The Best Of”, prima grande raccolta di una produzione ventennale che contiene 6 brani inediti e 32 singoli di successo rimasterizzati. “Giovane stupida è una canzone scritta per una ragazza meravigliosa” spiega Cremonini “ma anche una piccola commedia sentimentale sull`amore: 23 anni lei, 39 io. Il messaggio di questa canzone che potrebbe essere un film, capovolge gli stereotipi e spiega che come sempre l`amore è capace di rendere accettabile e positivo tutto ciò che al mondo può sembrare a prima vista sbagliato o criticabile. Giovane Stupida poteva nascere solo oggi, nel pieno di un`epoca di trasformazioni senza precedenti, in cui la digitalizzazione sta creando un nuovo universo culturale. Eppure, incredibilmente, l`amore non tiene conto di queste distinzioni e vince su tutto. Il testo è un omaggio e uno sguardo divertito alle differenze che emergono quando due persone di generazioni diverse si incontrano come opposti ma alla fine non sanno fare a meno l`uno dell`altra.

Oggi è una `Giovane Stupida` a insegnarci che con l`età si imparano molte cose, chi siano Mick Jagger ed Elton John ad esempio, ma a volte ci si dimentica semplicemente per strada la felicità, che è fatta anche di disordine, leggerezza e spontaneità. In questi tempi in cui le parole delle canzoni tornano ad essere importanti, prima di dar loro un peso è bene ricordarne il senso: `stupido` nel mio vocabolario dell`amore assume quasi sempre il suo significato originario: stupere, stupìre”. Dopo il grande successo dei tre concerti estivi del 2018 negli stadi di Milano, Roma e Bologna, l`artista tornerà per la seconda volta sul palco degli stadi italiani con 7 grandi concerti che culmineranno in un live il 18 luglio presso l`autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. “Un luogo speciale, nel cuore stesso della mia terra, l`Emilia, che è la mia vita, la mia seconda pelle e il mio DNA”, commenta “L`autodromo di Imola è un luogo magico, reso immortale dalla storia della Formula Uno, dal ricordo commovente e senza tempo di Ayrton Senna, e nella musica, naturalmente da Vasco Rossi che lo ha trasformato in un tempio leggendario della musica italiana e internazionale”. Queste le date del tour: 21 giugno a Lignano, 27 giugno a Milano, 30 giugno a Padova, 4 luglio a Torino, 7 luglio a Firenze, 10 luglio a Roma, 14 luglio a Bari, 18 luglio a Imola.

