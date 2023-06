Cresce il turismo sulle due ruote, vale 7,4 miliardi in Italia

Dimenticare la scampagnata in bicicletta. Il turismo sulle due ruote si è organizzato, strutturato e porta valore. A certificarlo è il rapporto “Ecosistema della bicicletta” presentato da Banca Ifis in occasione dell’Oscar italiano del cicloturismo a Cesena. “Nel 2022 – spiega il responsabile dell’ufficio studi, Carmelo Carbotti – la nostra stima è di oltre 6 milioni di turisti in bicicletta con 7,4 miliardi di valore distribuiti sia geograficamente sull’intero territorio nazionale sia in termini di comparti economici”.

Dalle strutture ricettive ai trasporti, dalla ristorazione all’enogastronomia, dallo shopping ai tour di gruppo, il boom dell’utilizzo della bicicletta cambia il comportamento dei turisti e deve cambiare l’accoglienza turistica. Una fortissima attenzione che l’Oscar italiano del cicloturismo ha saputo incarnare anno dopo anno. Il primo premio dell’ottava edizione è andato alla regione Toscana con la Ciclopedonale Puccini, a seguire la Sicilia e il Veneto. Il premio stampa va all’Emilia-Romagna per la Ciclovia della Food Valley mentre menzione speciale Legambiente al Cammino d’Abruzzo.

