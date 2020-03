Crescono i contagiati e le vittime, il coronavirus non si arresta. Oltre più di mille casi (6.387) rispetto a ieri

Crescono i contagiati e le vittime. Il coronavirus non si arresta. Il puntuale bollettivo della Protezione civile non lascia dubbi anche se tiepidi segnali arrivano dai guariti. In cifre, sono 6.387 (+1.326 rispetto a ieri) le persone colpite dal virus, di cui 3.557 ricoverati, 650 in terapia intensiva e 2.180 in auto-isolamento. I guariti sono 622 (+33 rispetto a ieri) e i morti 366 (+133, di cui 113 in Lombardia, 8 in Emilia Romagna, 5 nel Veneto, 2 in Liguria e Lazio, 1 in Friuli Venezia Giulia, Marche e Puglia). “Le fasce d’età delle vittime – spiega Borrelli – sono una persona nell’età 0-49; 1 persona nella fascia 50-59; 14 in quella 60-69; 39 in quella 70-79; 60 in quella 80-89; 18 tra i maggiori di novant’anni”.

NESSUNO E’ IMMUNE

Chiaro il messaggio del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro: “Non c’è una parte d’Italia completamente immune, ci sono parti d’Italia dove al momento il virus circola meno”. “Dipende dai nostri comportamenti quanto circolerà”, ha poi aggiunto Brusaferro ribadendo l’importanza cruciale delle “misure di distanziamento sociale”. “Non è che se uno si sposta il tema cambia”, ha detto rispondendo sull’esodo di ieri sera dal nord Italia.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it