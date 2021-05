Curva epidemiologica continua a calare, record di vaccinazioni anti-Covid in un giorno

Sono 3.351 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 83 i decessi. Il totale dei casi sale così a 4.213.055, mentre dei morti 126.002. È quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i nuovi contagiati sono stati 3.738 mentre le vittime 126. Con 247.330 tamponi, 1.500 meno di ieri, ma il tasso di positività è comunque in discesa all’1,3% (ieri 1,5%). Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 47 in meno (ieri -64) con 29 ingressi del giorno, mai così pochi nel 2021, e scendono a 1.095. Giù anche i ricoveri ordinari, 392 in meno (ieri -515), 6.800 in tutto.

Curva continua a calare

La curva epidemiologica dei contagi Covid continua quindi a calare dopo la flessione di ieri, un trend che da giorni sta avvenendo anche per ricoveri e terapie intensive. E proprio il quadro in netto miglioramento permetterà, da lunedì 31 maggio, a Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna di passare in zona bianca. Ma altre regioni scalpitano per abbandonare le restrizioni ed entrare nella fascia di rischio basso, dove vige soltanto l’uso delle mascherine e il distanziamento: il governo ieri ha detto no all’Abruzzo, che chiedeva di anticipare il suo ingresso alla luce dei dati favorevoli. Dunque tutto rinviato al 7 giugno, quando in zona bianca entreranno anche Liguria (28 casi per centomila), Veneto (30) e Umbria (28).

Record vaccinati

Intanto si registra un record di vaccinazioni anti-covid in Italia: in un giorno, ieri, sono state 563.176 le dosi somministrate, come conferma la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo, sottolineando il numero raggiunto ieri. Il totale delle somministrazioni effettuate è arrivato così a 33.555.795; il totale delle persone vaccinate (le persone che hanno completato il ciclo vaccinale) è di 11.495.551, il 19,40% della popolazione.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it