Da Topolino a Star Wars, in mostra la magia di 100 anni di Disney

Da Topolino alla Marvel, passando per Frozen, Winnie the Pooh e Star Wars: 100 anni di Disney e la sua eredità culturale vengono raccontati in una mostra multimediale. La retrospettiva è stata inaugurata a Monaco, ed è la prima tappa di un tour europeo. “È sia per le persone che sono grandi fan della Disney, che conoscono già molte cose sulla Disney, che per le persone che non ne sanno molto. Voglio che tutti capiscano e imparino di più su Disney” spiega Becky Cline, direttrice degli archivi Disney.

“Molti bambini o giovani di oggi non capiscono che Walt Disney era una persona reale. È scomparso da un po’ di tempo ma era un uomo vero che ha creato un meraviglioso programma di intrattenimento per il mondo – ha aggiunto – penso che sia una grande opportunità, in questo centenario, condividere alcune storie su Walt Disney stesso”. Tra pupazzi, musiche, proiezioni e magie in 14 installazioni si celebrano i personaggi e le storie iconiche che hanno catturato il cuore del pubblico di tutto il mondo.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA