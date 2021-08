È in arrivo l’ondata di caldo africano con punte di 45 gradi

Mentre il Nord vede in questo fine settimana gli ultimi temporali svanire, l`Italia sarà investita nei prossimi giorni da un`ondata di alte temperature, che potranno arrivare, secondo i meteorologi, fino a punte di 45 gradi. Così ilmeteo.it: “Sabato (…) l`anticiclone africano inizia il suo viaggio verso l`Italia. Domenica, residua instabilità su parte del Nord, poi migliora ovunque. Prossima settimana: imponente ondata di caldo africano su tutta l`Italia, con picchi fino ad oltre 45°C al Sud”.

Le giornate più calde dovrebbero essere quelle di martedì e mercoledì, in particolare in Sicilia e Sardegna. Naturalmente la situazione è sempre a rischio per gli incendi che stanno interessando vaste aree del Paese. Lo stesso capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, a fronte della situazione si è oggi apellato: “Evitare ogni comportamento a rischio incendi”.

