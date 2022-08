Elezioni, Calenda rompe con Pd: coalizione centrosinistra è una “grande ammucchiata”

Carlo Calenda

Terremoto nella sinistra: Azione rompe il patto elettorale con il Pd. “Non intendo andare avanti con questa alleanza”, ha detto il leader Carlo Calenda intervenendo a Mezz’ora in più” su Rai3. “L’ho comunicato poco fa al Pd”, ha aggiunto il numero uno di Azione. “E’ una delle decisioni più sofferte che ho preso da quanto sono in politica”, ha puntualizzato. La coalizione di centrosinistra è come “una grande ammucchiata di persone” stigmatizza l’ex ministro dello Sviluppo Economico, evidenziando che “l’ingenuità da parte mia è stato pensare che veramente il Pd fosse pronto a fare la sua parte e cioè che la sinistra la rappresentavano loro senza correre dietro a Bonelli e Fratoianni. La coerenza in politica è fondamentale, ho sbagliato”.

“E’ una delle decisioni più sofferte. Ho intrapreso un negoziato con il PD cercando di costruire un’alternativa di governo. Si sono aggiunti pezzi che stonavano. Ho comunicato ai vertici del PD che non intendo andare avanti con questa alleanza”@CarloCalenda a #mezzorainpiu pic.twitter.com/tez8BZnJPz — Mezz’ora in Più (@Mezzorainpiu) August 7, 2022

E ha spiegato che “alla vigilia di queste elezioni ho intrapreso un negoziato con il Pd perché non ho mai avuto come obiettivo quello di distruggere il Pd. Ho fatto negoziato con Letta con in testa l’idea di costruire un’alternativa di governo. Mano a mano che la negoziazione andava avanti si aggiungevano pezzi che stonavano, e in particolare che l’accordo si basava sul rifiuto dei M5S. Oggi mi trovo a fianco a delle persone che hanno votato 52 volte la sfiducia a Draghi e che hanno indebolito il dibattito pubblico italiano. Allora mi sono un po’ perso. Sono andato da Letta e gli ho detto: rinuncio ai collegi e alleiamoci insieme. Ero pronto ad accettare anche solo il 10%”, ha rivelato Calenda rispondendo alle domande di Lucia Annunziata. Insomma, “questa coalizione è fatta per perdere. C’era l’opportunità di farne una per vincere. La scelta è stata del Pd. Non posso seguire una strada dove la coscienza non mi porta perché sono libero e non faccio politica per obbligo”.

E ora? “Costruiremo liste molto forti e presenteremo una proposta molto netta, andremo per il Paese e diremo per la prima volta potete votare per”. “L’unica promessa – ha detto ancora il numero uno di Azione – è che non faremo promesse. Ci siamo impegnati a provare fare la politica come gli italiani l’hanno sempre chiesta. Se gli italiani non rispondono vuol dire che vogliono quell’altro tipo di politica. Se il Paese mi seguirà bene. Altrimenti vorrà dire che ho sbagliato lavoro e ne pagherò le conseguenze”. Ma la porta di Italia viva non è certo completamente chiusa. “La mia strada è convergente con quella di Matteo Renzi? Lo vedremo. Di certo che io terrò è un tasso di idealità molto forte”. “Renzi? Non l’ho sentito. So solo che come non si fa politica contro la destra e la sinistra non si fa politica con chiunque. Bisogna spiegare agli italiani come si intende governare”, ha aggiunto Calenda precisando di non aver ancora ricevuto “nessun segnale” da Renzi. Nel frattempo però, ha tenuto a sottolineare, “ho ricevuto una quantità di contumelie dai renziani come mai prima nella mia vita, qualunque scelta non coincida con quella di Renzi per loro è una scelta da traditore della patria”.

Intanto, l’aria interna alla sinistra si fa sempre più pesante dopo l’intesa siglata da Letta con Luigi Di Maio, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Eloquente il presidente di Ali, Autonomie Locali Italiane, e coordinatore sindaci del Pd Matteo Ricci: “Spero che PiùEuropa non segua questo delirio. So che per loro la politica è una cosa seria, gli accordi per il Paese si rispettano”. E già arrivano le prime reazioni. “Carlo Calenda scappa perché ha saputo quel che io prevedevo da giorni: Enrico Letta ha in tasca l’accordo M5S e lo tirerà fuori”. Lo scrive su twitter Gianfranco Rotondi, presidente di Verde e Popolare. “A sinistra caos e tutti contro tutti! – dice invece il leader della Lega Matteo Salvini dopo le ultime parole di Carlo Calenda -. Avanti compatti, Lega e Centrodestra, con il bene dell`Italia come unico obiettivo. Il 25 settembre si cambia!”.

