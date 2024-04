Elezioni regionali in Basilicata, alle 19 affluenza al 27,56%

E’ del 27,56 per cento l’affluenza alle urne per le elezioni regionali in Basilicata, alle ore 19 di oggi. Si vota fino alle 23 e le urne saranno aperte anche domani dalle 7 alle 15. Nella provincia di Matera ha votato il 29,11%, mentre nella provincia di Potenza il 26,88. Dunque, al termine della prima giornata di voto per eleggere il presidente della giunta regionale e 20 consiglieri, in Basilicata la prospettiva di un’affluenza ai seggi che farà fatica ad arrivare al 50 per cento – anche se si voterà fino a lunedì, dalle ore 7 alle 15 – comincia a farsi concreta.

La scarsa affluenza – almeno finora – rende ancora più combattuto il confronto tra centrodestra e centrosinistra. Lo schieramento che sostiene Vito Bardi, ricandidato dal centrodestra “allargato” ai partiti di Calenda e Renzi, conta proprio sul lavoro svolto dai candidati stretti attorno ai sette simboli che compaiono sulla scheda consegnata agli elettori. Cinque i simboli che sostengono il candidato presidente del centrosinistra, Piero Marrese, che conta principalmente sull’alleanza fra Pd e M5s.

