Empoli-Napoli 0-2, partenopei a +18 sull’Inter

Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen

Il Napoli vince a Empoli 2-0 e vola a +18 sull’Inter che giocherà domani alle 12.30 a Bologna. Tutto facile per la formazione di Spalletti al Castellani. Gara intensa fin dai primi minuti, dopo il quarto d’ora l’autorete di Ismajli porta avanti gli ospiti, poi prima della mezzora arriva il raddoppio del solito Osimhen (19esimo gol). Vicario evita il tris, la traversa nega il gol a Kim. Nella ripresa chance per Lozano, poi Mario Rui viene espulso (dopo on field review) al 67′. Nel finale Osimhen a un passo dalla doppietta. Grande intuizione di Elmas per il nigeriano che tira sporco davanti a Vicario, bravo nel riflesso a impedire il 3-0 per gli ospiti

24^Giornata Empoli-Napoli 0-2, ore 20.45 Lecce-Sassuolo, domenica 26 febbraio ore 12.30 Bologna-Inter, ore 15 Salernitana-Monza, ore 18 Udinese-Spezia, ore 20.45 Milan-Atalanta, lunedì 27 febbraio ore 18.30 Verona-Fiorentina, ore 20.45 Lazio-Sampdoria, martedì 28 febbraio ore 18.30 Cremonese-Roma, ore 20.45 Juventus-Torino

Classifica: Napoli 65, Inter 47, Roma, Milan 44, Lazio 42, Atalanta 41, Juventus, Bologna 32, Torino 31, Udinese 30, Monza 29, Empoli 28, Lecce 27, Fiorentina 25, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 9

25^Giornata venerdì 3 marzo ore 20.45 Napoli-Lazio, sabato 4 marzo ore 15 Monza-Empoli, ore 18 Atalanta-Udinese, ore 20.45 Fiorentina-Milan, domenica 5 marzo ore 12.30 Spezia-Verona, ore 15 Sampdoria-Salernitana, ore 18 Inter-Lecce, ore 20.45 Roma-Juventus, lunedì 6 marzo ore 18.30 Sassuolo-Cremonese, ore 20.45 Torino-Bologna.

