Empoli-Udinese 3-1, toscani a segno in rimonta

Vittoria in rimonta per l’Empoli al Castellani contro l’Udinese. Finisce 3-1 per i toscani. NOnostante una grande partenza i friulai vanno sotto dopo 22`: bellissimo il gol di Deulofeu. L`Udinese sfiora il raddoppio a fine primo tempo. Ma nella ripresa c’è solo la squadra di casa. Stojanovic pareggia, Bajrami la ribalta e poi serve a Pinamonti l`assist per il 3-1.

Risultati (sedicesima giornata): Milan-Salernitana 2-0, Roma-Inter 0-3, Napoli-Atalanta 2-3, Bologna-Fiorentina 2-3, Spezia-Sassuolo 2-2, Venezia-Hellas Verona 3-4, Sampdoria-Lazio 1-3, Juventus-Genoa 2-0, Empoli-Udinese 3-1, Cagliari-Torino ore 20.45.

Classifica: Milan 38, Napoli 36, Inter, Atalanta 34, Fiorentina, Juventus 27 Roma, Lazio 25, Bologna 24, Verona, Empoli 20, Sassuolo 19, Torino 18, Udinese 16, Sampdoria, Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana 8.

Prossimo turno (diciassettesima giornata): Genoa-Sampdoria venerdì 10 ore 20.45, Fiorentina-Salernitana sabato 11 ore 15, Venezia-Juventus sabato 11 ore 18, Udinese-Milan sabato 11 ore 20.45, Torino-Bologna domenica 12 ore 12.30, Hellas Verona-Atalanta domenica 12 ore 15, Napoli-Empoli domenica 12 ore 18, Sassuolo-Lazio domenica 12 ore 18, Inter-Cagliari domenica 12 ore 20.45, Roma-Spezia, lunedì 13 ore 20.45.

