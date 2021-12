Europa League, Atalanta-Olympiacos, Barcellona-Napoli e Porto-Lazio

Atalanta-Olympiacos, Barcellona-Napoli e Porto-Lazio. Sono questi gli accoppiamenti delle italiane nei playoff di Europa League in programma il 17 e 24 febbraio 2022. Il quadro completo prevede: Siviglia – Dinamo Zagabria, Atalanta – Olympiacos, Lipsia – Real Sociedad, Barcellona – Napoli, Zenit San Pietroburgo – Betis Siviglia, Glasgow Rangers – Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol – Sporting Braga, Porto – Lazio. Per il Napoli riproposto l’appuntamento degli ottavi di finale di Champions League 2020. Gli azzurri giocarono l’andata al san Paolo il 25 febbraio del 2020 pareggiando per 1-1. Poi ci fu la sospensione per la pandemia ed il ritorno fu giocato l’8 agosto del 2020 con il Napoli battuto 3-0 in Spagna.

Adidas ha presentato il pallone ufficiale della fase a eliminazione diretta della Uefa Champions League 2021/22, con un design ispirato alle ‘notti bianche’ estive della sede della finale, San Pietroburgo. Tra maggio e luglio, il sole non tramonta nella ‘capitale del nord’ della Russia, ma se le stelle saranno invisibili il 28 maggio – la notte della finale alla Gazprom Arena -, saranno invece protagoniste in campo, si legge in una nota, mentre le due squadre finaliste si sfidano per aggiudicarsi il più premio più prestigioso del calcio mondiale per club. Il nuovo pallone sarà utilizzato per il resto della stagione di Uefa Champions League, e presenta una costruzione termosaldata, un solido materiale di superficie in PU, una carcassa a rombo e un’anima in butile di alta qualità.

