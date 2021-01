Fantastica Goggia, vince la discesa libera di St.Anton

Sofia Goggia

Terza discesa stagionale e secondo sigillo per Sofia Goggia che domina la discesa di St. Anton. Un bis a tre settimane dal trionfo di Val d’Isère e un pettorale rosso consolidato visto che ora la bergamasca è da sola davanti a tutte, nel giorno in cui porta a casa la vittoria numero 9 in Coppa del Mondo, la sesta nella specialità regina. L`azzurra campionessa olimpica in carica, dopo la vittoria in Val d`Isère a dicembre, ha imposto subito la sua legge sulla pista austriaca che finora aveva visto a podio solo Daniela Merighetti, seconda nel 2013, mettendo in fila con un fantastico 1`24″06 Corinne Suter l’austriaca Trippler (a quasi un secondo) e Breezy Johnson. Per la 28enne campionessa bergamasca è il 9 successo in carriera e il 30° podio. Strepitoso 5° posto di Laura Pirovano, Elena Curtoni è ottava, alla sua 200esima gara in coppa, Bassino e Brignone fuori dalla top ten e precedute da Petra Vlhova.

GOGGIA

“Questa vittoria è un regalo per il mio papà Ezio che oggi compie gli anni ed al quale voglio tantissimo bene”. E’ la dedica di Sofia Goggia dopo la sua strepitosa vittoria sulla pista “Karl Schranz” di St. Anton. “Nelle prove non ero certa di aver capito bene il tracciato e pensavo che comunque ci sarebbero stati distacchi minimi. Ma quando ho tagliato il traguardo ed ho visto il mio tempo ho subito capito che sarebbe stato difficile battermi”, ha detto felicissima l’azzurra che infatti ha dato quasi un secondo alla piu’ diretta inseguitrice. Per questo Sofia che ha subito alzato al cielo i due pollici appena arrivata alla fine della sua gara. “In partenza non sono stata perfetta. Poi e’ andata sempre meglio ed ho sciato come so fare”, ha aggiunto la bergamasca.

