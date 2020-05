Fase 2, da lunedì il FVG riapre il commercio al dettaglio

Massimiliano Fedriga, neo governatore del Friuli Venezia Giulia

“Da lunedì riapriamo, ma non vogliamo riaprire tutto. Abbiamo fatto un’ipotesi molto responsabile: riapriamo il commercio al dettaglio e dal 18 le attività mancanti”. Così il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a Radio 24. “Dobbiamo tenere un tessuto economico che sta soffrendo moltissimo e allo stesso tempo dare dei segnali, fiducia ai cittadini. Nel settore del commercio al dettaglio ricordo che ci sono già alcuni negozi aperti come l’abbigliamento per bambini o le libreria, vogliamo far riaprire anche gli altri con le stesse regole. La mia regione è pronta: permettiamo lunedì di ripartire a quegli imprenditori che sono pronti a garantire la sicurezza”. “Le Regioni hanno un rapporto molto diretto con il territorio e dunque è giusto – ha affermato Fedriga – che venga data loro la possibilità, all’interno di un quadro deciso dal governo nazionale, che condividiamo perché siamo collaborativi, di muoversi con maggiore libertà”.

