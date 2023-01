Fedriga (Lega): mia lista per valorizzare 5 anni amministrazione

“La lista Fedriga, così si chiamerà, vuole portare in sé forze che ovviamente provengono dal centrodestra e dal mondo civico, in quanto vuole essere qualcosa che si aggiunge e non che sottrae alle forze politiche di centrodestra che mi appoggiano”. Così il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha spiegato la partecipazione alle prossime Regionali con una sua lista.

“Penso ad alcuni cittadini che magari non si riconoscono nei partiti di centrodestra nelle elezioni nazionali, perché magari possono avere idee diverse, ma che hanno apprezzato la nostra azione amministrativa in questi cinque anni – ha aggiunto Fedriga partecipando ad una trasmissione di Telefriuli -. La lista del presidente può dare loro l’opportunità di sceglierci e di testimoniare e valorizzare i cinque anni che abbiamo portato avanti, per rinnovarli in una seconda legislatura. Questo è il senso della lista civica, quindi un valore aggiunto per la coalizione ed un’opportunità per quei cittadini che vogliono premiare e riconoscere quanto abbiamo fatto, farci continuare il lavoro che abbiamo portato avanti”.

