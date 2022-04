Cultura e Spettacolo 23 aprile 2022

Festa a Hollywood per un film iconico della storia del cinema. Si celebrano i 40 anni di “E.T. L’extra-terrestre” e il suo regista e produttore Steven Spielberg insieme ad alcuni degli attori principali del capolavoro di fantascienza del 1982 con una giovanissima Drew Barrymore, hanno sfilato sul tappeto rosso del Chinese Theater. Il film ha anche inaugurato il TCM Classic Film Festival. Dee Wallace, attrice che ha interpretato il ruolo di Mary, la madre, ha detto: “L’ho capito appena ho letto la sceneggiatura che era eccezionale. E queste sono state le mie esatte parole, ho chiamato il mio agente e ho detto: ‘Non credo che cambierà molto per me ma penso che questo film farà molto per il mondo e voglio farne parte'”.

“E.T.” è entrato ormai a far parte dei classici del cinema: “Penso che sia per la stessa ragione per cui Peter Pan e Il mago di Oz toccano ancora le persone: ci ricordano la verità dell’amore e dell’amicizia a cui tutti dovremmo aspirare”. E Robert MacNaughton, nel ruolo di Michael, il fratello del piccolo Elliott che fa amicizia con l’extraterrestre, ha aggiunto: “Penso che sia puro Steven, la magia di Steven. Voglio dire, la combinazione di lui e le musiche di John Williams, sapete, poteva fare qualsiasi cosa”. “E.T.” nel 1983 ottenne nove nomination agli Oscar e ne vinse quattro: miglior colonna sonora originale, migliori effetti speciali, miglior suono e miglior montaggio sonoro. Ha detenuto a lungo il record di film con il maggior incasso di sempre.

