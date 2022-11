Fiorentina e Monza, vittorie per 2-0 con Samp e Verona

Con un gol per tempo la Fiorentina supera la Samp a Marassi 2-0. Apre Bonaventura dopo nemmeno 4`, poi Kouamé si divora il raddoppio servito davanti alla porta da Ikoné. Nel secondo tempo Milenkovic di testa fa 2-0. I viola, alla quarta vittoria di fila (due in campionato e due in Conference) salgono all`11° posto; la Samp resta in zona retrocessione, penultima.

Il Monza liquida il Verona con il più classico dei 2-0. Una bella giocata di Ciurria sulla destra termina con un cross in area del Verona che viene raccolto da Carlos Augusto. Destro in corsa e vantaggio del Monza. Il raddoppio è realizzato quasi allo scadere da Colpani su assist di Petagna. Il Verona ha perso nel primo tempo per infortunio il capitano Faraoni e poi Magnai per espulsione dopo un fallo da ultimo uomo ai danni di Dany Mota. Serio infortunio per Sensi uscito nel finale

13^ Giornata Udinese-Lecce 1-1, Empoli-Sassuolo 1-0; Salernitana-Cremonese 2-2 Atalanta-Napoli 1-2, Milan-Spezia 2-1; Bologna-Torino 2-1, Monza-Verona 2-0; Sampdoria-Fiorentina 0-2, ore 18.00 Roma-Lazio, ore 20.45 Juventus-Inter

Classifica: Napoli 35, Milan 29, Atalanta 27, Roma 25, Lazio, Inter 24, Udinese 23, Juventus 22, Torino, Salernitana 17, Bologna, Fiorentina 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Monza 13, Spezia, Lecce 9, Sampdoria, Cremonese 6, Verona 5.

14^ Giornata martedì 8 novembre 18:30 Napoli-Empoli, ore 20.45 Spezia-Udinese, ore 20.45 Cremonese-Milan; mercoledì 9 novembre ore 18.30 Lecce-Atalanta, Sassuolo-Roma, ore 20.45 Fiorentina-Salernitana; Inter-Bologna, Torino-Sampdoria, giovedì 10 novembre, ore 18:30 Verona-Juventus, ore 20.45 Lazio-Monza,

