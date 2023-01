Fiorentina-Sassuolo 2-1, decide Gonzalez al 90′

Nico Gonzalez

Torna a vincere la Fiorentina che batte il Sassuolo 2-1 al Franchi dopo il pari contro il Monza al rientro dalla pausa per i Mondiali. Decisive le reti di Saponara e Nico Gonzalez su rigore al 90′, inutile il pari di Berardi. Fiorentina che dunque prova a rilanciare le sue ambizioni europee portandosi a quota 23 punti in classifica, in attesa degli altri match di questa 17ma giornata di campionato. Altro stop pesante, invece, per il Sassuolo che rimane fermo a quota 16

17^ Giornata Fiorentina-Sassuolo 2-1, ore 18 Juventus-Udinese, ore 20.45 Monza-Inter, domenica 8 gennaio ore 12.30 Salernitana-Torino, ore 15 Lazio-Empoli, Spezia-Lecce, ore 18 Sampdoria-Napoli, ore 20.45 Milan-Roma, lunedì 9 gennaio ore 18.30 Verona-Cremonese, ore 20.45 Bologna-Atalanta

Classifica: Napoli 41, Milan 36, Juventus 34, Inter 33, Lazio, Roma 30, Atalanta 28, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 22, Bologna 19, Lecce, Empoli 18, Salernitana, Monza 17, Sassuolo 16, Spezia 14, Sampdoria 9, Cremonese 7, Verona 6.

18^ Giornata venerdì 13 gennaio ore 20.45 Napoli-Juventus, sabato 14 gennaio ore 15.00 Cremonese-Monza, ore 18.00 Lecce-Milan, ore 20.45 Inter-Verona, domenica 15 gennaio ore 12.30 Sassuolo-Lazio, ore 15 Torino-Spezia, Udinese-Bologna, ore 18 Atalanta-Salernitana, ore 20.45 Roma-Fiorentina, lunedì 16 gennaio ore 20.45 Empoli-Sampdoria.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA