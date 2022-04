Fiorentina-Venezia 1-0: decide Torreira

La Fiorentina batte il Venezia 1-0, ottiene la terza vittoria consecutiva e resta in piena zona Europa. La Viola parte bene e prende un palo con Ikoné dopo il quarto d’ora, poi vanno vicini al gol anche Gonzalez e Cabral. Ci pensa Torreira, alla mezz`ora, a firmare la rete da tre punti per la Fiorentina con il tacco. Nella ripresa infortunio al ginocchio per Castrovilli, il Venezia perde 1-0 e resta a -6 (con una gara in meno) dal quartultimo posto

33^ GIORNATA: Spezia-Inter 1-3, Milan-Genoa 2-0, Cagliari-Sassuolo 1-0, Sampdoria-Salernitana 1-2, Udinese-Empoli 4-1, Fiorentina-Venezia 1-0, Juventus-Bologna ore 18.30, Lazio-Torino ore 20.45, Napoli-Roma, lunedì 18 ore 19.00, Atalanta-Verona ore 21.00

Classifica: Milan 71, Inter 69, Napol 66, Juventus 62, Roma 57, Fiorentina 56, Lazio 55, Atalanta 51, Sassuolo 46, Verona 45, Torino, Udinese 39, Bologna 37, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 28, Venezia, Genoa 22, Salernitana 19.

34^ giornata: sabato 24/4 ore 15.00 Torino-Spezia e Venezia-Atalanta; ore 18.00 Inter-Roma; ore 20.45 Hellas Verona-Sampdoria. Domenica 24/4 ore 12.30 Salernitana-Fiorentina; ore 15.00 Bologna-Udinese e Empoli-Napoli; ore 18.00 Genoa-Cagliari; ore 20.45 Lazio-Milan. Lunedi’ 25/4 ore 20.45 Sassuolo-Juventus.

