Giffoni 53, dal 20 luglio anteprime e eventi speciali

Dal 20 al 29 luglio 6.500 giffoner da 30 nazioni saranno i protaginisti del 53esimo Giffoni Film Festival: quest’anno sono 150 le opere in concorso da 35 nazioni, compresa l’Italia, e 50 quelle fuori concorso. Tra i film italiani più attesi c’è anche “Il più bel secolo della mia vita” di Alessandro Bardani, con Sergio Castellitto, Valerio Lundini, Carla Signoris e la canzone originale di Brunori Sas. Quattro le anteprime di questa edizione: l’esordio alla regia di Claudio Bisio con “L’ultima volta che siamo stati bambini”; “Noi anni luce”; “Le stelle di Dora – Le sfide del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa” e la nuova avventura Disney “La Casa dei Fantasmi”.

Saranno 20 gli eventi speciali di quest’anno: tra questi, la seconda stagione di “DI4RI” con Netflix, l’attesissimo “Barbie” di Greta Gerwig, “Blanca – Seconda Stagione” con Maria Chiara Giannetta, “Stranizza D’Amuri” con Giuseppe Fiorello e “Fantastici 5” con Raoul Bova. A Giffoni non mancano mai attori, registi e beniamini dei più piccoli: arriveranno più di 200 talenti, tra cui Carlo Verdone, Mario Martone, Antonio Albanese, Matt Smith, Asa Butterfield, Massimiliano Gallo, Sydney Sibilia, Simona Tabasco, Caterina Guzzanti, Matteo Paolillo e Giacomo Giorgio. Inoltre, 250 giovani under 30 saranno protagonisti di IMPACT! E incontreranno uomini e donne di scienza, spettacolo, istituzioni, cultura e sport come Erri De Luca, Joe Bastianich, Massimo Bisotti, Costantino Della Gherardesca, Guido Maria Brera. Saranno 22 gli artisti musicali che interverranno e 10 gli showcase live con talenti come Rosa Chemical, Junior Cally, Ermal Meta, The Kolors, Angelina Mango, Alfa, Federica Carta, Luigi Strangis, Gianmaria, Follya, Diss Gacha, Maninni, Emanuele Aloia, Merk & Kremont.

E ancora, attività dedicate al sociale e al terzo settore, laboratori e attività di animazione per le famiglie (come Giffoni Food Show: 30 foodblogger, pasticceri e maestri pizzaioli incontreranno il pubblico per la campagna a favore di una corretta alimentazione) e oltre 20 progetti speciali con enti, associazioni e aziende. Tra questi Impatto Giovani con il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale e le attività con il Fondo Asilo, migrazione e integrazione del Ministero dell’Interno. La 53esima edizione – il cui tema è “Indispensabili per la crescita delle comunità e per lo sviluppo dei territori, per innescare il cambiamento, far circolare idee, alimentare emozioni, condividere valori” – è stata presentata alla Casina Vanvitelliana di Bacoli (Na), più volte utilizzata come set dal cinema e dalla tv. La Regione Campania è il principale partner di Giffoni, alla quale si aggiunge il sostegno del Ministero della Cultura.

