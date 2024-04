Giovani Alfieri della Repubblica, 29 storie di solidarietà e altruismo

Il 13 maggio al Quirinale, sotto il patrocinio del Presidente Sergio Mattarella, si svolgerà una cerimonia speciale: quella dei giovani Alfieri della Repubblica. Questi 29 giovani e giovanissimi hanno ricevuto un riconoscimento per le loro straordinarie azioni di solidarietà, amore, altruismo e senso civico. Scegliere la storia più bella è un compito arduo, poiché ognuna di esse brilla di una luce unica e ispiratrice.

Lorenzo, a soli 16 anni, ha fatto una scoperta celestiale. Ha individuato una stella variabile, una stella la cui luminosità varia nel tempo per cause fisiche. Questa stella, riconosciuta e censita dall’ente internazionale per le stelle variabili dell’American Association of Variable Star Observer, ora porta il suo nome. Una conquista che testimonia il potenziale e la passione dei giovani nell’esplorare l’universo che ci circonda. Ma la grandezza di queste storie va oltre le scoperte astronomiche. Emanuele, tornando da scuola su un trenino regionale, ha ascoltato le parole di un uomo che minacciava di uccidere la sua fidanzata in rumeno. Grazie alla sua conoscenza linguistica e al suo coraggio, è intervenuto prontamente, sventando così un possibile omicidio.

Selim, a soli 17 anni, ha dimostrato un coraggio straordinario quando ha visto una signora accasciarsi appena scesa dall’autobus. Senza esitazione, ha praticato il massaggio cardiaco, salvandole la vita e trovando in quell’esperienza la motivazione per diventare volontario della Croce Rossa. Marta, nonostante la sua giovane età di 15 anni e una malattia grave da affrontare, ha trasformato il suo dolore in una forza per aiutare gli altri. Mentre Giulia, con la sua passione per la poesia, ha utilizzato le sue parole per promuovere valori come la democrazia, la parità di genere e la tutela dell’ambiente. Letizia e Sofia hanno dimostrato che la musica può essere un potente strumento di conforto e solidarietà. Letizia ha portato sollievo agli sfollati dopo un’alluvione in Emilia-Romagna, mentre Sofia ha offerto conforto a coloro che subiscono sopraffazioni e illegalità in Sicilia.

Queste sono solo alcune delle straordinarie storie di giovani che si sono distinti per il loro impegno verso gli altri e verso la comunità. Sebastiano, Irene, Giovanni, Adele, Alfonso, Michele, Matteo e tanti altri hanno dimostrato che l’altruismo e la solidarietà possono cambiare il mondo, anche attraverso gesti semplici e silenziosi. Il Presidente Mattarella auspica che queste storie diventino un esempio e un modello in tempi difficili, contraddistinti da egoismi, violenza e sopraffazioni. Esse ci ricordano che anche nelle piccole vite si nasconde una grande forza, capace di illuminare il cammino verso un futuro migliore per tutti.

