Giro d’Italia 2023, ecco tutte le tappe

Dalla grande partenza in Abruzzo, sulla pista ciclabile della Costa dei Trabocchi, al gran finale a Roma ai Fori Imperiali, la 106esima edizione del Giro d’Italia conterrà tre frazioni a cronometro, sette arrivi in salita e otto tappe per velocisti. 3.448,6 chilometri e 51.300 metri di dislivello. La corsa, in programma dal 6 al 28maggio 2023, avrà anche uno sconfinamento in Svizzera, dove sui 2.469 metri del Gran San Bernardo è posta la Cima Coppi.

Ecco il percorso completo del Giro d`Italia 2023:

Sabato 6 maggio, prima tappa: Costa dei Trabocchi (Fossacesia Marina-Ortona). 18,4 km (cronometro individuale)

Domenica 7 maggio, seconda tappa: Teramo-San Salvo. 204 km

Lunedì 8 maggio, terza tappa: Vasto-Melfi. 210 km

Martedì 9 maggio, quarta tappa: Venosa-Lago Laceno. 184 km

Mercoledì 10 maggio, quinta tappa: Atripalda-Salerno. 172 km

Giovedì 11 maggio, sesta tappa: Napoli-Napoli. 156 km

Venerdì 12 maggio, settima tappa: Capua-Gran Sasso d`Italia (Campo Imperatore). 218 km

Sabato 13 maggio, ottava tappa: Terni-Fossombrone. 207 km

Domenica 14 maggio, nona tappa: Savignano sul Rubicone-Cesena.

33,6 km (cronometro individuale)

Martedì 16 maggio, decima tappa: Scandiano-Viareggio. 190 km

Mercoledì 17 maggio, undicesima tappa: Camaiore-Tortona. 218 km

Giovedì 18 maggio, dodicesima tappa: Bra-Rivoli. 179 km

Venerdì 19 maggio, tredicesima tappa: Borgofranco d`Ivrea-Crans Montana. 208 km

Sabato 20 maggio, quattordicesima tappa: Sierre-Cassano Magnago.194 km

Domenica 21 maggio, quindicesima tappa: Seregno-Bergamo. 191 km

Martedì 23 maggio, sedicesima tappa: Sabbio Chiese-Monte Bondone.198 km

Mercoledì 24 maggio, diciassettesima tappa: Pergine Valsugana-Caorle. 192 km

Giovedì 25 maggio, diciottesima tappa: Oderzo-Val di Zoldo. 160 km

Venerdì 26 maggio, diciannovesima tappa: Longarone-Tre Cime di Lavaredo (Rif. Auronzo). 182 km

Sabato 27 maggio, ventesima tappa: Tarvisio-Monte Lussari 18,6 km (cronometro individuale).

Domenica 28 maggio, ventunesima tappa: Roma-Roma. 115 km

