Governo conferma election day 20-21 settembre. Regioni e centrodestra sul piede di guerra

E’ ripreso in commissione Affari costituzionali l’esame del decreto Elezioni, con cui il governo rinvia in autunno le elezioni comunali e regionali. Il sottosegretario all’Interno Achille Variati ha confermato l’ipotesi proposta dal governo di svolgere le consultazioni il 20 e 21 settembre insieme al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. La decisione del governo tuttavia viene contestata dai presidenti delle Regioni e dal centrodestra.

Infatti, proprio le Regioni, di andare a votare il 20 e 21 settembre non ne vogliono proprio sapere. Da loro erano venuta altre proposte: il 26 luglio, il 6 settembre o al massimo il 13 settembre. Invece quella voluta dall’esecutivo, attaccano il presidente e il vicepresidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini e Giovanni Toti, “cade ben quattro mesi dopo la scadenza naturale delle legislature regionali: mentre i cittadini stanno ormai tornando ad una vita normale, agli stessi viene impedito per quattro mesi di votare. La decisione del Governo va contro ogni pronunciamento delle Regioni su una loro specifica competenza”. Per questo chiedono un incontro urgente. Nettamente contrari, dall’opposizione, Fdi e Forza Italia, che chiedono però, al contrario, di far slittare ancora le urne, per permettere a tutti di raccogliere le firme, di fare la campagna elettorale e anche di non compromettere la stagione turistica.

Il 20 è “inaccettabile” mentre “la prima data utile per votare è il 27 settembre”, secondo Fdi, che chiede al governo di evitare “forzature”. Sulla stessa linea Forza Italia: “Votare il 20 settembre – accusa la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini – sarebbe un colpo alla stagione turistica e uno schiaffo alla democrazia, con la raccolta di firme in piena estate e una campagna elettorale forzatamente imperfetta. Forza Italia ritiene che per tutti questi innegabili motivi sia opportuno votare a ottobre”. In questa situazione, il governo cercherà di trovare una composizione. “Per noi – spiega una fonte dell’esecutivo – il 20 settembre è la data migliore, ma non si vuole procedere con una prova di forza su un tema come questo. Lavoreremo per arrivare a un accordo”. Ricordiamo che le Regioni chiamate al voto sono nelle Regioni interessate Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D’Aosta.

