I monaci di Taiwan suonano le campane per l’Anno della Tigre

Hanno suonato la grande campana del tempio per 108 volte, per scacciar via altrettante preoccupazioni umane. I monaci buddisti di Taiwan hanno inaugurato così l’Anno della Tigre al Dharma Drum Mountain Temple di Taipei. E così il Capodanno Cinese sta per scoccare. Martedì 1 febbraio 2022 iniziano i festeggiamenti per la ricorrenza tradizionale più importante per tutta la comunità cinese in patria e nel mondo. La tigre è il terzo dei 12 animali dello zodiaco in Cina, insieme al topo, al bufalo, al coniglio, al drago, al serpente, al cavallo, alla capra, alla scimmia, al gallo, al cane e al maiale. In particolare, si tratta della Tigre d’acqua, un evento che si ripete solo ogni 60 anni, e a cui è associata la simbologia tradizionale del coraggio, sicurezza, ostinazione e determinazione.

A questa si aggiungono poi tutte le credenze scaramantiche legate al colore rosso, ritenuto propiziatorio e di buon auspicio. In occasione della festività di fine e inizio anno si vestire il più possibile in rosso, si addobbano case e strade con festoni e nastri di colore rosso. Anche quest’anno, a causa Covid, i festeggiamenti saranno ridotti al minimo. Tuttavia, i centri commerciali di tutte le città cinesi sono pieni di giocattoli, zaini, gioielli, distici di primavera, biscotti e dolci a tema tigre. I regali a tema tigre stanno avendo un grande successo anche online, in particolare sulla piattaforma di e-commerce Taobao. Per l’occasione in Cina è stato aperto oltre il 70% dei punti panoramici più importanti finora chiusi per Covid. I festeggiamenti dureranno una settimana.

L’oroscopo animale cinese

L’oroscopo animale cinese nasce da una leggenda antichissima, che nasce dall’incontro tra la religione buddhista e le antiche tradizioni della millenaria cultura cinese. Secondo la storia, il Buddha, nel presentimento della sua fine sulla Terra, chiamò a raccolta tutti gli animali. Solo dodici riposero. Come premio per la loro fedeltà il Buddha decise di chiamare ogni anno del ciclo lunare con il nome di ciascuno dei dodici animali accorsi. Il topo, furbo e veloce di natura, arrivò per primo. Il bue diligente secondo, seguito dalla tigre coraggiosa e dal coniglio tranquillo. Il drago arrivò quinto seguito dal serpente. Settimo il cavallo, ottava la capra, nona la scimmia e decimo il gallo. Per finire, arrivarono il cane e il maiale.

