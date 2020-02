I morti salgono a 12, in Italia coronavirus miete ancora vittime. Tra i contagiati anche 4 minori. Guariti i pazienti ricoverati allo Spallanzani

“Il dato complessivo dei contagiati da coronavirus a oggi è di 374 persone, con un incremento di 52 persone rispetto a ieri. Delle 374 persone, 12 sono deceduti e uno è guarito: l’ultimo deceduto risulta in Emilia Romagna, ma è un paziente di Lodi, 69enne, con patologie pregresse respiratorie”. A fare il punto è sempre il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. E tra i 374 casi ci sono anche quelli relativi a quattro minori: una bimba di 4 anni, due bambini di 10 e un ragazzo di 15 anni. “L’Istituto superiore di Sanità – ha continuato Borrelli – farà gli approfondimenti anche per poi collegare e ricollegare la morte” dell’ultima vittima “come conseguenza del coronavirus o altre patologie in atto”. In dettaglio, Borrelli ha spiegato che “in Lombardia ci sono 258 casi, con un incremento di 18 rispetto a ieri; in Veneto 71, con un incremento di 28; in Emilia Romagna 30, con un incremento di 4; il Piemonte è fermo a 3; nel Lazio sono 3, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, 2 in Liguria, uno nella Provincia di Bolzano e nelle Marche. “I tamponi sono a oggi 9462, un numero veramente consistente”, ha concluso il capo della Protezione civile.

CONSIGLIO SUPERIORE SANITA’

“La larghissima parte dei tamponi, più del 95%” per il nuovo coronavirus “ha dato esito negativo. Si rafforza la decisione che ha la sua solida base scientifica sul fatto che il rischio di contagiosità è elevato nei soggetti sintomatici, mentre è marcatamente più basso nei soggetti asintomatici e questo quindi supporta la scelta di riservare l’esecuzione dei tamponi solo a quei soggetti sintomatici, in un momento in cui siamo anche in un periodo di altre infezioni virali e vanno escluse anche queste prima di procedere poi alla determinazione della realizzazione dei tamponi”. Lo ha riferito il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, al punto stampa con i giornalisti alla sede del Dipartimento della Protezione civile. “Tutto questo – ha sottolineato – documenta anche la capacità del sistema Paese con una sinergia d’interazione di far fronte alla situazione che si è venuta a creare”.

PROCURA APRE INCHIESTA

Nas di Cremona intanto sono stati negli ospedali del lodigiano in relazione al coronavirus. L’ispezione è avvenuta a partire da ieri sera all’ospedale di Codogno per passare a quello di Casalpusterlengo fino a quello Maggiore di Lodi. L’obiettivo è quello di ricostruire esattamente cosa sia successo con la finalità di prevenire ulteriori contagi. La Procura di Lodi ha aperto un’inchiesta conoscitiva sulle dinamiche di diffusione del Coronavirus e sulle procedure adottate nei nosocomi.

Anche i procuratori aggiunti di Milano Tiziana Siciliano e Eugenio Fusco hanno aperto un’inchiesta ma per diffusione di notizie false atte a turbare l’ordine pubblico in relazione ad un audio che sta circolando via WhatsApp almeno da sabato e nel quale la voce di una donna incita a “fare la scorta” perché Milano finirà “in quarantena come mi ha detto la moglie di uno della Regione”. L’ipotesi è che quell’audio, ascoltato da numerose persone, abbia spinto molti sabato a dare l’assalto ai supermarket. “Se fosse vera la notizia di un’inchiesta della Procura a carico degli ospedali di Codogno, Casalpusterlengo e Lodi, dove stanotte i Nas di Cremona hanno fatto una ispezione, saremmo all’assurdo – afferma il leader della Lega, Matteo Salvini -. Sarebbe il risultato delle insinuazioni del presidente del Consiglio. Medici, infermieri e volontari stanno rischiando in prima persona per proteggere tanti italiani: meritano protezione e ringraziamenti”.

