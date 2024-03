Il Milan continua la sua marcia trionfale: sbanca anche il Franchi

Il Milan ha sbaragliato la Fiorentina al Franchi, confermando la sua posizione in vetta alla classifica di Serie A e allungando la distanza dalla Juventus, sconfitta dalla Lazio. Il match è stato caratterizzato da una partita di grande intensità ed emozioni, con i rossoneri che hanno dimostrato di attraversare un momento d’oro.

La squadra milanese, reduce da tre vittorie consecutive fuori casa contro Lazio, Verona e ora Fiorentina, ha colpito subito con un gol di Loftus-Cheek, abilmente servito da Leao. Quest’ultimo, festeggiando la sua 200esima presenza in maglia rossonera, ha anche siglato la sua personale rete dopo una spettacolare azione solitaria. Nonostante il momento di difficoltà e il recente lutto che ha colpito la società viola con la scomparsa del direttore generale Joe Barone, la Fiorentina ha cercato di reagire, trovando il pareggio grazie a Duncan, ma è stata di nuovo travolta dalla determinazione milanese con un altro gol di Leao.

Il tecnico Stefano Pioli ha dovuto fare i conti con numerose assenze, ma ha saputo gestire la situazione con sostituzioni mirate, dando spazio a giocatori come Chukwueze e Okafor. Dall’altra parte del campo, Vincenzo Italiano ha provato a mettere in campo una Fiorentina combattiva, ma alla fine non è riuscito a evitare la sconfitta.La partita è stata caratterizzata anche da un momento di commozione e ricordo per Joe Barone, con una coreografia emozionante che ha coinvolto i tifosi viola, rendendo omaggio anche a coloro che non sono più tra noi.

Nonostante la delusione per la sconfitta, la Fiorentina è determinata a risalire la classifica, mentre il Milan continua a dominare il campionato italiano, dimostrando di essere una squadra da battistrada anche in momenti di difficoltà. Con questa vittoria, il Milan si consolida al secondo posto in classifica, allungando il suo vantaggio sulla Juventus e mantenendo vive le speranze di conquistare lo scudetto.

