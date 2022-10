Il ritorno dei Simple Minds: “Un album che è inno alla vita”

Jim Kerr

Una band icona del rock, che dal passato glorioso guarda con forza e determinazione al futuro proponendo musica di qualità. Nel 1977 Jim Kerr ha fondato i Simple Minds che sono diventati una delle band di maggior successo negli anni ’80 con capolavori come Don’t You e Mandela day, ora tornano col loro diciottesimo album in studio “Direction Of The Heart”, un lavoro nato in Italia, perché Kerr ha preso la cittadinanza italiana. “E’ un disco inusuale perché è stato registrato nel più inusuale dei periodi. È stato fatto durante il periodo delle restrizioni, e questo è il lato negativo, ma il lato positivo è che la scrittura delle canzoni è avvenuta a Taormina, in Sicilia e penso che un sacco di persone avrebbero voluto stare lì in quel periodo, non c’era altro da fare se non andare a lavorare”.

Un disco che è un inno alla vita. Il brano “Vision Thing” è ispirato alla malattia e poi alla morte del padre di Kerr, che fino all’ultimo lo ha incoraggiato a fare belle canzoni. “Sembra una storia triste, ma non volevamo fare una canzone triste, volevamo fare una canzone piena di energia, una celebrazione della vita, ottimista, positiva perché lui era quel tipo di persona”. L’album riesce a incapsulare perfettamente l’essenza dei Simple Minds passati e presenti, sonorità electro-rock che guardano al futuro. “Penso che le nuove generazioni abbiano un modo sbagliato di vivere la musica, ma sono fiducioso che le canzoni con una bella melodia e che provocano belle emozioni possano raggiungere tutte le generazioni, almeno lo spero”. Musica da ascoltare e da ballare. “La musica è molto ritmica e con questo tipo di musica non puoi stare fermo”. Il video del singolo “First You Jump” è stato girato al concerto al Teatro Antico di Taormina, il brano è il classico inno trascendente dei Simple Minds, sull’ansia dei tempi e su come ci rialzeremo. Sempre guardando al lato positivo delle cose.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA