Ilarda nominato commissario liquidatore per consorzi Asi Sicilia orientale

L’ex magistrato ed ex assessore regionale Giovanni Ilarda è stato nominato commissario liquidatore per i consorzi Asi della Sicilia orientale. Lo ha annunciato il governatore Renato Schifani in conferenza stampa. Il giudice Ilarda sostituisce l’avvocato Achille Peritore, il cui mandato è scaduto nei giorni scorsi.

