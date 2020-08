In arrivo il picco del caldo: oggi e domani fino a 40 gradi

L’ultima ondata di calore dell’estate 2020 sarà anche la più dura. Il caldo che sta soffocando in questi giorni tutta Italia, con temperature superiori ai 35 gradi, aumenterà in questo weekend. I valori massimi saliranno fino a toccare punte di 37-38°C al Centro-Nord, Toscana, Emilia, Umbria, Lombardia, fino a 39°C sul Sud, in Puglia e oltre i 40°C nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Gran caldo in città con 38 gradi a Firenze, Bologna e Ferrara, 35 a Bolzano, 34 a Milano e Torino, 35 a Roma.

Domenica sera la svolta. Aria più fresca di origine scandinava valicherà le Alpi innescando i primi temporali su Lombardia e Trentino Alto Adige per poi scendere fino all’Emilia. Si temonono grandinate e venti forti.Sul resto d’Italia il sole continuerà a splendere indisturbato. Da lunedì brusco calo anche di 10 gradi e poi una settimana di bel tempo e temperature gradevoli.

