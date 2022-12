In Lombardia M5s sosterrà Majorino, intesa su europarlamentare Pd

Pierfrancesco Majorino

Per settimane ha ripetuto che il M5s non andava “né demonizzato né inseguito”, ma alla fine il candidato del centrosinistra alle regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, è riuscito a trovare un’intesa con i pentastellati che lo sosterranno alle elezioni del 12 e 13 febbraio 2023. Ad annunciarlo è stato lo stesso europarlamentare del Pd, secondo il quale a questo punto la sfida con Attilio Fontana e Letizia Moratti “è assolutamente aperta e possiamo vincere” perché “la coalizione che stiamo costruendo è forte e si sta arricchendo di numerose esperienze del mondo civico”. Con l’intesa Majorino-M5s si apre però nel centrosinistra un problema con +Europa, che aveva posto il veto all’ingresso dei pentastellati.

“Sono pronto a presentare presto un programma che accolga il contributo delle forze di centrosinistra elaborato nei mesi scorsi, il punto di vista dei sindaci lombardi con cui sto dialogando spesso in questi giorni e i punti condivisi al tavolo di confronto, assai proficuo, tenutosi tra le forze di centrosinistra e il Movimento 5 stelle” ha aggiunto, sottolineando la convergenza “sulle principali questioni legate al welfare, allo sviluppo, alle politiche attive del lavoro, alla tutela dell’ambiente e del patrimonio agricolo nel tempo della crisi climatica, alla cultura delle pari opportunità, della trasparenza e della legalità”.

L’intesa sarà sottoposta venerdì al voto online degli iscritti del M5s, ma intanto il coordinatore lombardo, Dario Violi, ha manifestato la propria soddisfazione per l’esito del confronto. “La sintesi è un documento che rispecchia i nostri valori e ci auguriamo possa rappresentare un punto di svolta per i lombardi e per la Lombardia. Il nostro giudizio su questo percorso è positivo e riteniamo giusto condividerlo con i nostri iscritti, che consulteremo a stretto giro. Con l’auspicio che anche loro possano accogliere con soddisfazione il cammino costruito insieme a Giuseppe Conte con un unico grande obiettivo: consegnare nelle mani dei cittadini lombardi una vera, concreta e solida opportunità di cambiamento”, ha commentato il consigliere regionale pentastellato.

