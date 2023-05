Inter-Sassuolo 4-2, Juve agganciata e pronta per l’Euroderby

Romelu Lukaku

L’Inter conquista tre punti pesanti battendo il Sassuolo a San Siro 4-2 e supera la Lazio al terzo posto in classifica. Parte forte il Sassuolo: gol annullato a Berardi. Gol annullato anche a Correa. Sul finire di primo tempo nerazzurri in vantaggio con Lukaku. A inizio ripresa due gol dell’Inter: autorete di Ruan e firma di Lautaro. Il Sassuolo non demorde e torna in partita con Matheus Henrique e Frattesi.

All’89’ la chiude ancora Lukaku.

Match winner Romelu Lukaku commenta così ai microfoni di Sky Sport il 4-2a San Siro: “Sono contento, abbiamo vinto la partita.

Ogni volta che giochiamo in casa col Sassuolo ci danno sempre grande fastidio. Lo scorso anno abbiamo perso. Il mister ci ha detto che oggi era importante perché potevamo avvicinare la qualificazione in Champions, abbiamo vinto molte partite questo mese, stiamo bene e vogliamo continuare così”. Questo forse è il momento migliore dell’Inter. “A livello fisico si può sempre migliorare. Stiamo bene, questo sì. Ogni giocatore dà il suo per la squadra. Dobbiamo migliorare perché possiamo ancora vincere due trofei”. Quanta voglia avrebbe di giocare martedì “Tanta come sempre. Il mister sa che ci sono, ma l’Inter è più importante, l’ho sempre detto. Se il mister vuole io ci sono”.

35a giornata Lazio-Lecce 2-2, Salernitana-Atalanta 1-0, Spezia-Milan 2-0, Inter-Sassuolo 3-2, domenica 14 maggio ore 12:30 Verona-Torino, ore 15 Fiorentina-Udinese, Monza-Napoli, ore 18 Bologna-Roma, ore 20.45 Juventus-Cremonese, lunedì 15 maggio ore 20:45 Sampdoria-Empoli.

Classifica: Napoli 83, Inter, Juventus 66, Lazio 65, Milan 61, Atalanta, Roma 58, Fiorentina, Udinese, Bologna, Torino, Monza 46, Sassuolo 44, Empoli, Salernitana 38, Lecce 32, Verona, Spezia 30, Cremonese 24, Sampdoria 17.

36a giornata venerdì 19 maggio ore 20:45 Sassuolo-Monza, sabato 20 maggio ore 15 Cremonese-Bologna, ore 18 Atalanta-Verona, ore 20.45 Milan-Sampdoria domenica 21 maggio ore 12:30 Lecce-Spezia, ore 15 Torino-Fiorentina, ore 18 Napoli-Inter, ore 20.45 Udinese-Lazio, lunedì 21 maggio ore 18:30* Roma-Salernitana, ore 20.45 Empoli-Juventus, *In caso di eliminazione Juve da EL, la Roma giocherà lunedì alle 20:45, Empoli-Juve il 23 maggio alle 20:45

