Italia in panico da coronavirus sulla stampa internazionale

Il Nord Italia in preda al panico da coronavirus, il contagio che sfocia in polemica politica: la stampa internazionale continua a dare ampio risalto all’emergenza sanitaria nel nostro Paese, dalle cronache con aplomb della Bbc ai racconti dell’assalto ai supermercati della stampa bielorussa. Sul live delle Bbc ampio spazio per le notizie in arrivo dall’Italia. Il network, in particolare, ricorda la missione odierna a Roma di un team dell’Organizzazione mondiale della Sanità per colloqui su come contenere il virus. E il primo ministro Giuseppe Conte conferma: “Stiamo lavorando a stretto contatto con i massimi esperti nel campo della virologia. Le nostre raccomandazioni, quelle che abbiamo annunciato e che continueremo ad annunciare, hanno sempre solide basi tecniche e scientifiche”. “Italia colpita dalla più grande epidemia di coronavirus fuori dalla Cina”, si legge sul britannico The Guardian, che sulla sua edizione online pubblica anche un video girato “dentro la zona rossa” italiana. Mentre il Telegraph evidenzia che “i turisti britannici in Italia stanno affrontando la quarantena del coronavirus”. “Ai vacanzieri verrà detto di ‘autoisolarsi’ al ritorno dalle aree colpite dal virus”, ha precisato il quotidiano.

Cronache dall’Italia aggiornate anche sul live di Le Figaro. “Le regioni italiane più toccate dal virus dicono di tenere la situazione ‘sotto controllo'”, si legge. “Due nuove regioni toccate in Italia”. Si tratta “della Toscana, con due casi a Firenze e Pistoia, e della Sicilia, dove una turista originaria di Bergamo che si trovava in un hotel di Palermo, è stata ricoverata in ospedale”. Ma le Figaro suggerisce anche che “l’Italia potrebbe chiedere la clemenza dell’Ue sul suo bilancio”. Il sito Lyonmag.com, invece, dopo la giornata di confino per l’autobus arrivato dall’Italia – allarme finito in niente – concentra oggi la sua attenzione sui rischi dell’arrivo in città dei tifosi della Juventus per gli ottavi di finale di Champions Legue. “Secondo gli ultimi annunci, fatti in particolare dal Ministro della Salute Olivier Véran, OL-Juventus si svolgerà senza problemi e come previsto, con i tifosi del Lione e quelli italiani”, spiega il sito internet, che titola. “L’OL-Juventus minacciata dal coronavirus? Olivier Véran rassicura”.

Per il Washington Post, “il tentativo di isolamento del coronavirus in Italia mostra come l’epidemia sta testando le democrazie”. Da parte sua, il New York Times sottolinea: “Il Coronavirus blocca Milano, il motore economico italiano”. Milano, si legge, “non è una città chiusa, ma è drasticamente rallentata, dopo un picco di casi nella regione, che solleva il timore di un rallentamento più ampio”. La Cnn punta invece sulle dichiarazioni di Conte riguardo uno degli ospedali del Nord, che hanno destato la piccata replica del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “L’Italia ammette la confusione in un ospedale mentre i funzionari sono impegnati nel tentativo di contenere l’epidemia da coronavirus”, si legge. “Il primo ministro italiano Giuseppe Conte ha ammesso che un ospedale nel Nord del Paese ha contribuito alla diffusione del micidiale coronavirus, sollevando dubbi sulla capacità della nazione europea di contenere l’epidemia”, spiega la Cnn. “La psicosi dell’isolamento si impossessa dell’Italia”, riassume il quotidiano spagnolo La Vanguardia, che sottolinea come il commissario straordinario della Protezione civile, Angelo Borrelli, sia diventato il “volto della crisi” con una “estrema tranquillità che contrasta con un certo isterismo per le strade”: “La trasparenza, fino ad oggi, è totale”.

“Una giornata nel cuore del coronavirus in Italia: ‘Sembra un film di fantascienza’” titola invece Diario.es, che raccoglie alcune testimonianze raccolte in Lombardia. La Suddeutsche Zeitung si chiede: “Perché l’Italia è così colpita dal coronavirus”. “I test completi sono una spiegazione, ma anche una mancanza di competenza nel sistema sanitario. Questo ha scatenato una discussione politica”, secondo il quotidiano tedesco. La Bild racconta invece il sospetto caso italiano a Tenerife, grazie a un ex corrispondente che è tra le mille persone bloccate dentro l’hotel a causa del contagio. “Hotel a Tenerife isolato a causa del coronavirus”. “Questa vacanza è diventata un viaggio horror: l’ex giornalista Bil Joachim Walther (64 anni) è intrappolato in un hotel a 4 stelle a Tenerife”, si legge. “Il motivo: pare che un ospite dell’hotel sia stato infettato dal virus. Circa 1.000 persone non possono attualmente lasciare l’H10 Adeje Palace Hotel insieme a Walther”.

Sui media russi, ovunque titoli sulla diffusione del contagio nel Nord d`Italia e sui decessi, ma anche molte cronache di colore. Il quotidiano Vesti rilancia i servizi della tv pubblica russa da Roma, per descrivere “Milano in preda all`isteria a causa del coronavirus”. Nel capologuo lombardo, ha raccontato la corrispondente del programma `60 minuti`, “il panico per il coronavirus è molto forte. Scattano crisi isteriche per un qualsiasi semplice raffreddore. C`è un numero verde che puoi chiamare 24 ore al giorno per riferire i tuoi sintomi”. Il primo canale della tv dedica un reportage al “Vaticano che lotta contro il coronavirus”, con un dettagliato servizio su “divieto di celebrare le messe: ora i servizi liturgici domenicali saranno trasmessi in tv”, ma anche sulla sospensione delle manifestazioni pubbliche in tutta Italia e la chiusura dei centri commerciali al Nord. Nota positiva: “possiamo dire che l`aumento del numero dei casi si è stabilizzato rispetto al fine settimana”.

L`edizione bielorussa della Komsomolskaja Pravda ha invece raccolto testimonianze di bielorussi che vivono in Italia, particolarmente colpiti dall`assalto ai supermercati e le code ai negozi per fare scorte alimentari e di farmaci: “come se fosse arrivata l`Apocalisse”. Un altro riferisce di come si scherzi sugli scaffali vuoti: “se non trovi un prodotto allora era buono, se è ancora disponibile non lo comprare, vuol dire che è pessimo”. L’emittente panaraba Al Jazeera si concentra sull’aspetto economico: “Il Coronavirus colpisce il cuore pulsante dell’Italia, Roma teme il crollo economico”. “Anche se è difficile stimare il volume delle perdite economiche a causa della diffusione dell’epidemia in Italia, basti pensare che il fatturato delle aziende nelle sole cittadine di Codogno e Casal Pusterlengo messi in quarantena supera 1,5 miliardi annui”, si sottolinea. Al Arabiya, racconta che “il Coronavirus chiude Venezia, cancella il suo Carnevale e 49 partite di calcio”. Il giornale marocchino Hespress, ancora, publica una vignetta in cui si nota una palla verde che raffigura il virus che spinge la Torre di Pisa come se stesse per buttarla giù. “Il Coronavirus getta nel panico la comunità marocchina” che vive in Italia.

