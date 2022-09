Juventus-Salernitana 2-2, Allegri: “Gli errori restano”

Massimiliano Allegri

“Nel finale ho capito poco – ha detto l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri – ancora meno perché con l`arbitro io non ci parlo, mi ha buttato fuori e non me ne ero nemmeno accorto. Potevamo andare in vantaggio, poi siamo andati sotto e abbiamo smesso di giocare. Non si può prendere una ripartenza così, ma la squadra nel secondo tempo ha fatto una buona partita, ha tirato tanto. Purtroppo non siamo riusciti a vincerla. Sul gol del 2-0 la palla va gestita, va tenuta, invece l`abbiamo persa. Volevamo una vittoria che ci avrebbe proiettato a -2 dalla vetta, ma la prestazione sarebbe rimasta la stessa, gli errori restano”.

6^ Giornata sabato 10 settembre Napoli-Spezia 1-0, Inter-Torino 1-0, Sampdoria-Milan 1-2, Atalanta-Cremonese 1-1, Bologna-Fiorentina 2-1, Lecce-Monza 1-1, Sassuolo-Udinese 1-3; Lazio-Verona 2-0; Juventus-Salernitana 2-2; lunedì 12 settembre ore 20.45 Empoli-Roma

Classifica: Napoli, Milan, Atalanta 14, Udinese 13, Inter 12, Lazio 11, Roma, Torino, Juventus 10, Salernitana 7, Fiorentina, Sassuolo, Bologna 6, Spezia, Verona 5, Empoli 4, Lecce 3, Sampdoria 2, Cremonese, Monza 1.

7^ Giornata venerdì 16 settembre ore 20:45 Salernitana-Lecce; sabato 17 settembre ore 15 Bologna-Empoli, ore 18 Spezia-Sampdoria, ore 20.45 Torino-Sassuolo; domenica 18 settembre ore 12.30 Udinese-Inter; ore 15.00 Cremonese-Lazio, Fiorentina-Verona, Monza-Juventus, ore 18 Roma-Atalanta, ore 20.45 Milan-Napoli.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA