La Fiorentina espugna Bologna 3-2 ed entra in zona Europa

La Fiorentina espugna Bologna, conquista il 5° posto ed entra in piena zona Europa. In avvio pericoloso Gonzalez che serve l’assist del vantaggio a Maleh. Prima dell’intervallo rimedia Barrow sull’invito di Svanberg. Ad inizio ripresa capolavoro di Biraghi su punizione e tris del capocannoniere Vlahovic, 13° gol su rigore per il fallo di Skorupski sull’ottimo Gonzalez. Nel finale accorcia Hickey. La Fiorentina ritrova una vittoria in trasferta che mancava da più di due mesi

Risultati (sedicesima giornata): Milan-Salernitana 2-0, Roma-Inter 0-3, Napoli-Atalanta 2-3, Bologna-Fiorentina 2-3, Spezia-Sassuolo ore 15, Venezia-Hellas Verona ore 15, Sampdoria-Lazio ore 18, Juventus-Genoa ore 20.45, Empoli-Udinese, lunedì 6 ore 18.30, Cagliari-Torino, lunedì 6 ore 20.45.

Classifica: Milan 38, Napoli 36, Inter, Atalanta 34, Roma 25, Fiorentina 27, Juventus, Bologna 24, Lazio 22, Verona, Empoli 20, Sassuolo 19, Torino 18, Udinese 16, Sampdoria, Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana 8.

Prossimo turno (diciassettesima giornata): Genoa-Sampdoria venerdì 10 ore 20.45, Fiorentina-Salernitana sabato 11 ore 15, Venezia-Juventus sabato 11 ore 18, Udinese-Milan sabato 11 ore 20.45, Torino-Bologna domenica 12 ore 12.30, Hellas Verona-Atalanta domenica 12 ore 15, Napoli-Empoli domenica 12 ore 18, Sassuolo-Lazio domenica 12 ore 18, Inter-Cagliari domenica 12 ore 20.45, Roma-Spezia, lunedì 13 ore 20.45.

