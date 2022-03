La Juve liquida la Salernitana 2-0, Empoli-Verona 1-1

Paulo Dybala

La Juventus supera la Salernitana 2-0, Empoli e Verona impattano sull’1-1. Questo l’esito delle due partite del pomeriggio in serie A. La Juventus rialza la testa dopo l’eliminazione dalla Champions, batte la Salernitana 2-0 e accorcia a -1 dall’Inter, alla vigilia dello scontro diretto. Contro la Salernitana sblocca subito Dybala, poco dopo vicino anche al bis personale. Prima della mezz`ora ci pensa poi Vlahovic a firmare il raddoppio. Nella ripresa gli ospiti cercano di rendersi pericolosi con il neo-entrato Verdi e Bonazzoli, ma la Juve difende il 2-0 fino alla fine

Al Castellani non svolta la squadra di Andreazzoli, che impatta 1-1 con l’Hellas in emergenza e resta lontana 14 turni dall’ultima vittoria. Meglio gli azzurri nel primo tempo, pericolosi con Zurkowski e Di Francesco che la sblocca al 26′ su assist di Pinamonti. Nella ripresa Simeone calcia sul palo il rigore del pareggio, penalty ripetuto dopo il primo tentativo parato da Vicario. Rimedia il neoentrato Cancellieri con un gran gol, nel finale ci provano Asllani e Viti come Barak

30^ GIORNATA: Sassuolo-Spezia 4-1, Genoa-Torino 1-0, Napoli-Udinese 2-1, Inter-Fiorentina 1-1, Cagliari-Milan 0-1, Venezia-Sampdoria 0-2, Empoli-Verona 1-1, Juventus-Salernitana 2-0, Roma-Lazio domenica 20 ore 18.00, Bologna-Atalanta domenica 20 ore 20.45

Classifica: Milan 66, Napoli 63, Inter 60, Juventus 59 Lazio 49, Atalanta, Roma 48, Fiorentina 47, Sassuolo 43, Verona 42, Torino 35, Bologna, Empoli 33, Udinese 30, Spezia, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia, Genoa 22, Salernitana 16.

31^GIORNATA (3 aprile ore 15): Atalanta-Napoli, Fiorentina-Empoli, Juventus-Inter, Lazio-Sassuolo, Milan-Bologna, Salernitana-Torino, Sampdoria-Roma, Spezia-Venezia, Udinese-Cagliari, Verona-Genoa.

