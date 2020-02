La Mercedes svela la livrea 2020, spicca il rosso

La Mercedes ha svelato, nella sede del Royal Automobile Club di Londra, la livrea per la stagione 2020: spicca il nuovo colore rosso, che si aggiunge ai tradizionali argento e verde. La novità è un omaggio al nuovo sponsor Ineos. In questa occasione Toto Wolff, team principal della Mercedes ha auspicato il rinnovo dei contratto per il sei volte campione del mondo Lewis Hamilton che scadrà alla fine del 2020.

A breve dovrebbero partire i colloqui sul rinnovo. “Mercedes e Hamilton sono fatti l’una per l’altro. Vorremmo avere l’uomo più veloce in macchina e so che Lewis vuole essere nella macchina più veloce, quindi c’è un ovvio risultato reciproco” ha aggiunto Wolff. Quanto ai colloqui tra i due ha detto: “Siamo in giro per il mondo 10 mesi all’anno, ma durante l’inverno ci lasciamo in pace e l’ultima conversazione che ho avuto con lui è stata alla festa di Natale”.

