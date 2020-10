La nipote di Trump ancora all’attacco: il presidente Usa ha disturbi di personalità

Ospite dell`emittente francese Rtl, la nipote di Donald Trump non ha risparmiato attacchi al presidente degli Stati Uniti. Mary Trump, psicologa, ha spiegato che il miliardario “presenta tutta una serie di sintomi riconducibili a determinati disturbi di personalità”, ma si è astenuta dal fare una diagnosi. Ha recentemente pubblicato il libro “Troppo e mai abbastanza: come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso del mondo”, un ritratto senza compromessi sullo zio che è già diventato un best-seller. “È qualcuno che non si controlla, che non ha una goccia di empatia. È inoltre qualcuno che deve essere al centro dell’attenzione”, ha spiegato. Per poi aggiungere: “Dorme molto male, non fa sport, mangia male … Ci sono molte cose nella sua vita a livello psicologico e fisico che fanno sì che, anzi, ne risenta gravemente”.

Ha spiegato che la sua gestione – criticata – della crisi del coronavirus ha le sue radici nella sua istruzione. “Mio nonno ha instillato nei suoi figli l’idea che quando eri malato eri debole”, ha affermato. “Associarsi al virus è nella testa di Donald Trump da associare all’idea di debolezza. Questo è anche il motivo per cui ha agito come se non esistesse”. Secondo lei, il fatto di aver contratto lui stesso la malattia non dovrebbe cambiarlo: “Direi addirittura che è il contrario”. “Ne esce sentendosi invulnerabile. Dice a se stesso che ora può spiegare agli americani che basta essere forti per sconfiggere la malattia”, ha sottolineato Mary Trump, “A causa di questa esperienza e di tutta questa retorica, metterà in pericolo la vita di centinaia di migliaia di americani”. “È una persona molto debole, è notoriamente incompetente”, ha aggiunto. La nipote del presidente ha persino detto di temere la sua reazione se non sarà rieletto il 3 novembre. “Se perde, dovete prepararvi a un comportamento ancora più aggressivo”, ha avvertito, Quindi “altri quattro anni con Donald Trump, è pericoloso”.

