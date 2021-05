L’alpinista Kami Rita sull’Everest per la 25esima volta: è record

Your browser does not support HTML video.

L’alpinista nepalese Kami Rita Sherpa ha raggiunto per la 25esima volta la vetta dell’Everest, battendo il suo precedente record sul numero di scalate della cima più alta al mondo con i suoi 8.848 metri di altitudine. “Sono l’alpinista che ha scalato l’Everest più volte, 24 volte. E mi dirigo vero la 25esima”, ha spiegato prima di arrivare in cima. L’alpinista faceva parte di un’equipe di 12 membri che hanno installato delle corde fisse sul sentiero in direzione della vetta, i primi a partire per la scalata in questa primavera, mentre nelle prossime settimane sono attesi molti altri escursionisti.

“Piuttosto che battere il mio record, il mio obiettivo era di celebrare le mie nozze d’argento realizzando 25 scalate nel 2020 a 50 anni, ma il Covid mi ha impedito di farlo. Quest’anno, a 51 anni, ho dunque pianificato la mia 25esima scalata”. Guida professionista da 20 anni, Kami Rita ha scalato l’Everest per la prima volta nel 1994, mentre stava accompagnando una spedizione. Da allora è salito quasi ogni anno: “Io scalo per il mio Paese. Senza di noi, gli alpinisti, non c’è nulla. Le guide come noi sono necessarie per il settore del turismo in Nepal”, ha concluso l’alpinista, che ha al suo attivo anche la scalata della seconda vetta più alta al mondo, il K2, nel vicino Pakistan.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it