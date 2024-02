Lazio-Bayern 1-0, Immobile affonda i bavaresi

Maurizio Sarri

Impresa della Lazio che batte 1-0 all’Olimpico il Bayern Monaco e guarda con fiducia al ritorno con l’obiettivo di staccare il pass per i quarti di finale. Ritorno in programma il 5 marzo a Monaco di Baviera. A decidere un rigore di Ciro Immobile al 69′.

Porte inviolate nei primi 45 minuti e zero interventi per i due portieri. Non sono mancate, però, le occasioni, in particolare per il Bayern Monaco che dimostra, tuttavia, di non attraversare il suo miglior periodo: due all’inizio per Kimmich e Kane, poi la più importante nel finale col tiro alto di Musiala. Anche la Lazio – che difende molto compatta – ci prova con un paio di tentativi da fuori di Luis Alberto e Guendouzi, ma si riparte dallo 0-0.

Nella ripresa al 48′ Isaksen a un passo dal vantaggio con Neuer che mura la conclusione del laziale. Al 67′ l’azione che decide il match. Ripartenza della Lazio, condotta da Felipe Anderson che serve Immobile sui 20 metri: slalom del capitano biancoceleste che tira e trova la ribattuta, ci prova Isaksen che calcia fuori.

Il danese, tuttavia, subisce un pestone al momento della conclusione che vale il rigore e il cartellino rosso per Upamecano. Conclusione perfetta di Immobile dagli undici metri ed è 1-0. Olimpico in tripudio e pensiero al ritorno in Germania il 5 marzo.

Parla Immobile

“Abbiamo lavorato e preparato questa partita per poter dire la nostra. Se avessimo avuto anche il 10% di possibilità, avremmo dato tutto e si è visto. Volevamo regalare una gioia alla nostra gente e ci siamo riusciti”. Parola di Ciro Immobile, match winner di Lazio-Bayern, andata degli ottavi di finale di Champions League intervenuto ad Amazon Prime.

C’è quasi il rimpianto di non aver fatto il secondo. “Prima e dopo il gol abbiamo avuto un po’ di occasioni. Dovevamo essere bravi a sfruttarle anche pensando al ritorno, ma nel complesso – dice ancora Immobile – va bene così. Giocare queste partite dà enorme soddisfazione ed emozioni. Dobbiamo portare lo stesso entusiasmo anche in campionato”. Prima della partita ha salutato Toni e Klose. “C’era il raduno dei bomber. Sono stati due grandissimi e li ho salutati con piacere”.

Parla Sarri

“E’ stata la vittoria dell’applicazione e della sofferenza. C’è soddisfazione per aver battuto una delle squadre più forti d’Europa, ma anche rammarico per le occasioni nel finale”. Queste le parole ad Amazon Prime dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, dopo la vittoria con il Bayern Monaco. “Mi è piaciuta di più la compattezza e lo spirito della squadra, ci siamo mossi per tutta la partita con un cervello solo e questa è la cosa più importante. Ci sono stati momenti di sofferenza, ma – ha aggiunto – anche delle opportunità e una l’abbiamo presa.

Potevamo anche fare un punteggio più ampio”.

Linee compatte, per poi trovare spazio in velocità. “Avevamo deciso di abbassare la linea di pressione e delle volte – sono sempre le parole di Sarri – loro ci hanno abbassato oltre quello che pensavamo. Loro attaccano con tanti uomini ma, nei momenti di palla persa, qualcosa potevano lasciare”. Thomas Tuchel, il tecnico del Bayern “ha vinto molto più di me, sa benissimo quello che deve fare. Sono una squadra forte, mi hanno impressionato anche i ragazzi entrati dalla panchina.

Prendiamo la vittoria, con la consapevolezza che là andremo all’inferno”.

