Lazio-Fiorentina 1-1, a Casale risponde Nico Gonzalez

La Lazio manca l’opportunità di agganciare il secondo posto in classifica fermandosi sul pari con la Fiorentina. Dopo 8 minuti si sblocca la partita col gol di Casale. A inizio ripresa il pareggio è di Nico Gonzalez con un bel mancino. Immobile torna in campo nel finale (e sfiora il gol). Clamorosa traversa viola con Milenkovic nel recupero. Lazio a quota 38 punti come Atalanta e Milan, Fiorentina a 24

20^ Giornata: Bologna-Spezia 2-0, Lecce-Salernitana 1-2, Empoli-Torino 2-2, Cremonese-Inter 1-2, Atalanta-Sampdoria 2-0, Milan-Sassuolo 2-5, Juventus-Monza 0-2, Lazio-Fiorentina 1-1, ore 20.45 Napoli-Roma, lunedì 30 gennaio ore 20.45 Udinese-Verona.

Classifica: Napoli 50, Inter 40, Milan, Atalanta, Lazio 38, Roma 37, Udinese 28, Torino 27, Bologna, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus (-15) 23, Salernitana 21, Lecce, Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.

