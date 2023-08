L’emozionante duetto di Andrea Bocelli e Gloria Gaynor

Si è conclusa con la cifra record di 2.2 milioni di euro, la Celebrity Adventures in Italy 2023, uno dei più grandi eventi benefici internazionali promosso da Andrea e Veronica Bocelli. L’appuntamento, dal 2014 divenuto ormai annuale, si è tenuto in Toscana e ha radunato come ogni anno grandi nomi italiani e internazionali chiamati dai Bocelli sotto il segno della beneficenza. Tantissimi gli ospiti illustri presenti anche in questa edizione: tra questi, Gerard Butler, Gloria Gaynor (che ha duettato con il tenore sulle note di “Besame Mucho”) e Nathalie Emmanuel, Kris Reichert, Katie Cassidy, Oliver Trevena, Luke Watson, Andrew Grey, Loren Allred, Alessandro Preziosi, Massimo Ciavarro e Valeria Marini, tra gli altri.

Celebrity Adventures rappresenta ormai un’imperdibile tradizione per il pubblico proveniente da tutto il mondo, che da anni si affianca al tenore per aiutare i più deboli. I fondi raccolti dall’evento e dell’asta benefica, andranno infatti a sostenere i progetti benefici promossi dalla Andrea Bocelli Foundation, che destinerà i proventi derivanti da questa edizione ai progetti educativi in Italia e ad Haiti nell’ambito del programma di intervento “Break the Barriers”, in linea con la mission della Fondazione di offrire opportunità di empowerment a persone e comunità in situazioni di povertà, analfabetismo, malattia ed esclusione sociale, per il superamento di ogni barriera che ostacoli l’espressione del potenziale di ciascuno.

In particolare, ABF in Italia continua ad operare per offrire accesso a un’istruzione di qualità anche ai bambini ospedalizzati attraverso i linguaggi innovativi quali arte, musica e digitale. Ad Haiti, ABF continua a garantire l’accesso all’istruzione agli oltre 3.000 studenti delle sue 5 scuole di St. Philomene, St. Augustin, Notre Dame du Rosaire, Manitane Dame Marie e St. Raphael, ad assicurare un salario a tutto il personale didattico e a offrire i trattamenti medici necessari a tutti i bambini.

