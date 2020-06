L’Inter ribalta il Parma e blinda la Champions League

Nel posticipo della 28a giornata di Serie A, l’Inter batte 2-1 il Parma e blinda la qualificazione in Champions League, portandosi a +13 dalla Roma quinta. Al Tardini partono meglio i padroni di casa, che passano con un gran gol di Gervinho al 15′. I nerazzurri, lenti e impacciati per lunghi tratti della gara, ribaltano tutto nel finale, grazie a due colpi di testa, prima di De Vrij (84′) e poi di Bastoni (87′). Espulso Kucka. Con Antonio Conte squalificato è stato Cristian Stellini a guidare l’Inter nella trasferta di Parma e al termine della partita ribaltata proprio nel finale è il vice del tecnico nerazzurro a commentare una vittoria decisamente pesante: “Un successo ampiamente meritato, secondo me. Abbiamo concesso parecchie occasioni al Parma sapendo che questa è una delle squadre più difficili da affrontare sulle ripartenze. Sono stati bravi, hanno segnato, ma noi abbiamo costruito la gara e avuto tante occasioni. Alla fine la vittoria è meritata”.

Risultati: Juventus-Lecce 4-0, Brescia-Genoa 2-2, Cagliari-Torino 4-2, Lazio-Fiorentina 2-1, Oggi: Milan-Roma 2-0, Napoli-Spal 3-1, Sampdoria-Bologna 1-2, Sassuolo-Verona 3-3, Udinese-Atalanta 2-3, Parma-Inter 1-2 Classifica: Juventus 69, Lazio 65, Inter 61, Atalanta 57, Roma 48, Napoli 45, Milan 42, Verona, Parma 39, Cagliari 38, Bologna 37, Sassuolo 34, Fiorentina, Torino 31, Udinese 28, Sampdoria, Genoa 26, Lecce 25, Spal, Brescia 18

Prossimo turno (29esima giornata): Martedì 30 giugno: Torino-Lazio (ore 19.30), Genoa-Juventus (ore 21.45); Mercoledì 1 luglio: Bologna-Cagliari (ore 19.30), Inter-Brescia (ore 19.30), Fiorentina-Sassuolo (ore 21.45), Verona-Parma (ore 21.45), Lecce-Sampdoria (ore 21.45), Spal-Milan (ore 21.45); Giovedì 2 luglio: Atalanta-Napoli (ore 19.30), Roma-Udinese (ore 21.45).

