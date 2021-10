L’investigatore Ciccio fa 3, Barbieri torna in libreria

È davvero “l’anno del 3” per Carlo Barbieri. A luglio avevamo recensito il suo ultimo, intrigante thriller TRE (Ianieri Edizioni) che catapulta il protagonista di tutti i suoi gialli “per grandi”, il commissario Mancuso della Omicidi di Palermo, in una serie di delitti sullo sfondo di una Sicilia esoterica. Un libro con un piccolo ma inquietante strascico nella realtà, visto il libro è uscito casualmente lo stesso giorno del TRE di Valérie Perrin ed esattamente TRE settimane dopo l’uscita di un altro TRE, quello di Francesca Marcelli. Per la par condicio, adesso toccava… “fare 3” al piccolo investigatore siciliano Ciccio, protagonista dei suoi gialli per bambini 7-11 anni: ed ecco arrivare in libreria Dieci piccoli gialli 3 (Einaudi Ragazzi), raccolta che segue Piccoli gialli e Piccoli gialli 2, ma anche due racconti singoli che hanno inaugurato “Piccoli gialli”, la nuova collana dedicata dalla casa editrice allo stesso protagonista che sta per essere pubblicato anche in Cina.

In Dieci piccoli gialli 3 “Francesco, il bambino che tutti chiamavano Ciccio perché in Sicilia è il diminutivo di Francesco, ma forse anche perché era un po’ cicciottello”– come cominciano tutte le storie – si imbatte in ladri che in prossimità del Natale, non si sa come, riescono a svaligiare appartamenti a colpo sicuro; in una tombola di beneficenza che qualcuno è riuscito misteriosamente a truccare; in cassaforti aperte da ladri che non potevano conoscere la combinazione… insomma in una serie di veri “casi” che tengono incollati alle pagine i piccoli, ma anche genitori e nonni. Ciccio è davvero forte… e d’altra parte, anche se Barbieri non ce lo vuole confermare ufficialmente, chi è Ciccio se non il commissario Francesco Mancuso bambino? Insomma, se Camilleri ha affiancato al suo Montalbano “maturo” uno splendido Montalbano giovane, Barbieri si è spinto con successo un po’ più in là…

