Lombardia, Salvini: presto in giunta chi ha avuto incarichi governo

Matteo Salvini

“Entro qualche ora, al massimo qualche giorno, avrete una squadra di eccellenza. Si va verso una Lombardia che corre, non do giudizi sui singoli: mi interessa la squadra. Anche come Lega porteremo in Regione Lombardia qualcuno che ha ricoperto incarichi di governo nei mesi scorsi”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando del rimpasto nella giunta lombarda a margine della sua visita in ospedale in Fiera a Milano. “Per noi se la Lombardia corre corre tutta Italia. Punteremo tantissimo sul rilancio della regione. Non do nomi, cognomi e indirizzi: se pazientate avrete le risposte”, ha chiosato Salvini.

Intanto, non è stato contattato da nessuno nelle ultime ore per ricoprire l’incarico di assessore al Welfare in Regione Lombardia al posto di Giulio Gallera, ma se dovessero proporglielo, Gian Vincenzo Zuccotti, direttore Pediatria e Pronto Soccorso dell’Ospedale Buzzi di Milano, sarebbe disponibile. “No, non sono stato contattato da nessuno – ha detto ad askanews – Se la domanda è ‘qualcuno mi ha chiesto di ricoprire l’incarico?’, le dico di no. Ma se dovessero chiedermelo ufficialmente, per come sono fatto sì, accetterei”.

Sessantatre anni appena compiuti, preside della Facoltà di Medicina alla Statale di Milano, Zuccotti ha avuto l’ultimo contatto con gli interlocutori politici ancora a novembre, quando già si ipotizzava l’uscita di scena di Gallera, finito ad inizio 2021 nuovamente nella bufera per l’avvio in ritardo della campagna vaccinale anti-covid. “Tempo fa c’era stata una richiesta di disponibilità questo non posso negarlo – ha ammesso Zuccotti – risale a circa un mese e mezzo fa. Allora il mio era uno dei nomi circolati. Ma nelle ultime ore no, non ho parlato” con Fontana o Salvini.

Disponibile, dunque, a guidare la sanità lombarda, messa a dura prova dalla pandemia. Ma per ora Zuccotti non si sbilancia sulle prime mosse che metterebbe in campo. “Credo sia prematuro parlarne, bisogna aspettare di capire se queste cose vanno a concretizzarsi prima di fare dichiarazioni che in questo momento lasciano il tempo che trovano e non portano nessun contributo – ha detto – C’è già abbastanza confusione, non credo che serva mettere altra carne sul fuoco, quindi vediamo”. “Da quello che leggo – conclude – le cose dovrebbero succedere abbastanza rapidamente”.

