L’ultimo bollettino sul coronavirus: 12 morti, 3 guariti e 400 contagiati tra cui 6 minori. Borrelli: meno del 4% dei tamponi ha dato esito positivo

Sono 400 le persone contagiate in Italia dal coronavirus. Il bilancio è del capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, “sulla base dei dati forniti dalle Regioni”. “I due coniugi cinesi ricoverati allo Spallanzani sono guariti dal coronavirus: questa sera abbiamo tre guariti. È una cosa buona. Abbiamo un totale di 400 persone contagiate, un incremento rispetto a oggi di 26 persone. Ecco la suddivisione per Regione: 258 Lombardia; 71 Veneto; 47 Emilia Romagna; 11 Liguria; 3 Piemonte; 3 Lazio; 3 Sicilia; 2 Toscana; 1 Bolzano. Sulla base dei risultati dei tamponi fatti, meno del 4% dei tamponi ha dato esito positivo. Oltre la metà dei positivi non ha bisogno di cure ospedaliere. Come conferma l’Organizzazione mondiale della Sanità, gli affetti dal coronavirus hanno in 4 casi su 5 dei sintomi lievi”.

Cresce anche il numero dei morti, finora se ne contano 12, uno è guarito: l’ultimo deceduto risulta in Emilia Romagna, ma è un paziente di Lodi, 69enne, con patologie pregresse respiratorie. E tra i contagiati, ci sono anche sei minori tutti in Lombardia. La maggior parte legati alla cosiddetta zona rossa dove ora vige il divieto di ingresso e di uscita. Si tratta di una bambina di 4 anni di Castiglione d’Adda ricoverata al San Matteo, di un 15 enne ricoverato a Seriate (Bergamo) e due ragazzini di 10 anni di Soresina (Cremona) e di San Rocco al porto (Lodi) già tornati a casa. Positivo nei giorni scorsi anche un 17enne della Valtellina che frequenta l’istituto Tosi di Codogno e successivamente anche un suo compagno di scuola della provincia di Sondrio. “L’Istituto superiore di Sanità – ha continuato Borrelli – farà gli approfondimenti anche per poi collegare e ricollegare la morte” dell’ultima vittima “come conseguenza del coronavirus o altre patologie in atto”.

CONSIGLIO SUPERIORE SANITA’

Per il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, “la larghissima parte dei tamponi, più del 95%” per il nuovo coronavirus “ha dato esito negativo. Si rafforza la decisione che ha la sua solida base scientifica sul fatto che il rischio di contagiosità è elevato nei soggetti sintomatici, mentre è marcatamente più basso nei soggetti asintomatici e questo quindi supporta la scelta di riservare l’esecuzione dei tamponi solo a quei soggetti sintomatici, in un momento in cui siamo anche in un periodo di altre infezioni virali e vanno escluse anche queste prima di procedere poi alla determinazione della realizzazione dei tamponi”. “Tutto questo – ha sottolineato Locatelli – documenta anche la capacità del sistema Paese con una sinergia d’interazione di far fronte alla situazione che si è venuta a creare”.

LIGURIA

Sono saliti a sei i casi positivi al coronavirus in Liguria: lo ha reso noto il presidente della Liguria Giovanni Toti, spiegando che sono cresciuti di quattro unità, oltre ai due pazienti ricoverati ieri al Policlinico San Martino di Genova e all`ospedale San Andrea della Spezia e i nuovi quattro provengono tutti dall`albergo di Alassio, la struttura isolata ieri per il primo caso di coronavirus. “Al contrario – ha detto il presidente Toti – è risultato negativo il signore che violando qualsiasi regola di buon senso si è presentato al pronto soccorso di San Martino dichiarando di essere un contatto del paziente della Spezia, ricoverato al San Andrea e pertanto anche i sanitari contattati, per essere messi in quarantena, sono stati liberati”.

“A queste notizie – ha continuato Toti – si aggiunge l`apertura della Sala della Protezione civile regionale dalle 7 alle 23 a disposizione dei sindaci per dubbi e domande. Al momento l`unico caso che sta gestendo è quello relativo all`albergo di Alassio dove si ritiene che le condizioni di affollamento siano tali da non garantire più l`appropriatezza e le dovute precauzioni per le 147 persone e quindi stiamo contattando in queste ore gli assessorati regionali alla sanità di Lombardia e Piemonte per fare in modo che parte di queste persone ospitate siano spostate nelle loro residenze, dove svolgere la quarantena volontaria o coatta, attraverso appositi trasporti protetti. Al momento comunque tutti gli ospiti dell`albergo sono stati assistiti con cibi caldi”. “Tutti i pazienti ricoverati con coronavirus stanno abbastanza bene e nessuno delle sei persone è soggetta a terapie severe”, ha sottolineato ricordando che “è stata inoltre ricostruita la catena epidemiologica per il cittadino della Spezia ricoverato ieri e pertanto chi doveva andare in domicilio volontario lo ha fatto”.

PROCURA APRE INCHIESTA

Nas di Cremona intanto sono stati negli ospedali del lodigiano in relazione al coronavirus. L’ispezione è avvenuta a partire da ieri sera all’ospedale di Codogno per passare a quello di Casalpusterlengo fino a quello Maggiore di Lodi. L’obiettivo è quello di ricostruire esattamente cosa sia successo con la finalità di prevenire ulteriori contagi. La Procura di Lodi ha aperto un’inchiesta conoscitiva sulle dinamiche di diffusione del Coronavirus e sulle procedure adottate nei nosocomi.

Anche i procuratori aggiunti di Milano Tiziana Siciliano e Eugenio Fusco hanno aperto un’inchiesta ma per diffusione di notizie false atte a turbare l’ordine pubblico in relazione ad un audio che sta circolando via WhatsApp almeno da sabato e nel quale la voce di una donna incita a “fare la scorta” perché Milano finirà “in quarantena come mi ha detto la moglie di uno della Regione”. L’ipotesi è che quell’audio, ascoltato da numerose persone, abbia spinto molti sabato a dare l’assalto ai supermarket. “Se fosse vera la notizia di un’inchiesta della Procura a carico degli ospedali di Codogno, Casalpusterlengo e Lodi, dove stanotte i Nas di Cremona hanno fatto una ispezione, saremmo all’assurdo – afferma il leader della Lega, Matteo Salvini -. Sarebbe il risultato delle insinuazioni del presidente del Consiglio. Medici, infermieri e volontari stanno rischiando in prima persona per proteggere tanti italiani: meritano protezione e ringraziamenti”.

