Madonna festeggia a Noto il suo 64esimo compleanno

La regina del pop, Madonna, nome d’arte di Louise Veronica Ciccone, è in Sicilia per festeggiare il suo compleanno. Madonna ha scelto Noto, capitale del barocco, per trascorrere il suo 64esimo compleanno. La popstar è arrivata all’aeroporto di Catania e poi si è spostata nel siracusano, con un entourage di circa 100 persone. Un video su Instagram, con sottofondo di musiche folkoristiche siciliane, racconta le prime ore di Madonna in Sicilia, dove la popstar è pronta a festeggiare con a fianco Rocco Ritchie.

La cantante di origini italiane, cresciuta nella New York underground degli anni ’80 e diventata rapidamente fra le stelle più luminose del panorama mondiale, è legatissima al suo Paese d’origine e negli anni ha trovato modo di consolidare il rapporto in numerose occasioni. La sede scelta per i festeggiamenti, secondo le indiscrezioni, sarebbe Palazzo Castelluccio, uno degli edifici nobiliari più importanti di Noto. Nei giorni scorsi la dimora avrebbe ospitato le prove per il grande party che Madonna regalerà ai suoi selezionatissimi invitati. Con Madonna ci saranno i figli, compreso Rocco – frutto della sua unione con il regista Ritchie – immortalato con lei in una foto pubblicata su Instagram. Menu e invitati top secret, al momento. Menu che però potrebbe essere arricchito con specialità siciliane, salate come dolci. Previste anche ricette vegetariane e vegane. Noto, cittadina che accoglie un patrimonio inestimabile di edifici storici e culla del barocco, è meta sempre più gettonata del turismo vip. La coppia d’oro dello show business italiano, i Ferragnez, ha celebrato qui il suo matrimonio.

